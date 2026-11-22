Man United đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử hiện đại. Từng thống trị bóng đá Anh dưới thời Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ giờ đây rơi vào khủng hoảng và thậm chí mắc kẹt ở nhóm cuối bảng Premier League mùa này.

Liverpool hồi sinh trong giai đoạn Man United khủng hoảng. Ảnh: THX

Thực trạng này khiến người hâm mộ liên tưởng đến hành trình đầy gian nan của Liverpool, đội bóng từng mất 30 năm mới trở lại ngôi vương nước Anh. Sự trớ trêu càng lớn khi Man United từng là thế lực hàng đầu của bóng đá xứ sở sương mù trong thời gian Liverpool sa sút. Tuy nhiên, kể từ khi Sir Alex Ferguson rời Old Trafford năm 2013, ánh hào quang của đội bóng dần phai nhạt, còn Liverpool lại hồi sinh.

Mauricio Pochettino hiện được giao trọng trách khôi phục bản sắc và tinh thần chiến thắng cho Quỷ đỏ. Thử thách đầu tiên là chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool vào đêm nay 22-11, khi mà Man United đã tụt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng Premier League.

Liverpool từng đứng bên bờ vực khủng hoảng

Đầu năm 2011, Liverpool chỉ hơn nhóm xuống hạng Premier League năm điểm và trải qua hơn hai thập kỷ không thể vô địch giải đấu cao nhất nước Anh.

Khủng hoảng của đội bóng vùng Merseyside bắt nguồn từ những bất ổn trong quá trình sở hữu CLB của Tom Hicks và George Gillett Jr. Mâu thuẫn nội bộ, khó khăn tài chính cùng những rạn nứt trong quan hệ giữa ban lãnh đạo và các nhân vật chủ chốt khiến Liverpool mất phương hướng.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột như Xabi Alonso và Javier Mascherano lần lượt ra đi. Fernando Torres cũng bày tỏ mong muốn chia tay Anfield.

HLV Roy Hodgson, người kế nhiệm Rafael Benitez, không thể giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng. Thất bại 1-3 trước Blackburn Rovers đầu năm 2011 trở thành một trong những dấu mốc đáng quên, trước khi Liverpool tiến hành những thay đổi quan trọng.

Đáng chú ý, trong cùng giai đoạn đó, Manchester United đang ở đỉnh cao dưới thời Sir Alex Ferguson và hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 13 trong vòng 19 mùa giải.

Khi được hỏi liệu Man United có thể rơi vào tình cảnh sa sút như Liverpool hay không, Ryan Giggs từng tin rằng nền tảng vững chắc của đội bóng đủ sức giúp họ tránh khỏi kịch bản tương tự.

Thế nhưng, 15 năm sau, cán cân đã đảo chiều.

Man United mất phương hướng hậu Ferguson

Sự ra đi của Sir Alex Ferguson vào mùa hè năm 2013 mở đầu cho hành trình đầy chông gai của Manchester United trong nỗ lực tìm lại ánh hào quang.

David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và Michael Carrick đều từng được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, không ai có thể tái lập sự thống trị mà Ferguson từng xây dựng tại Old Trafford.

Man United mất phương hướng trong hơn 13 năm qua. Ảnh: THX

MU vẫn giành được một số danh hiệu đáng chú ý, trong đó có FA Cup dưới thời Van Gaal, Europa League và League Cup cùng Mourinho, cũng như League Cup và FA Cup dưới thời Ten Hag. Dẫu vậy, những thành công nhỏ này không đủ tạo nên nền tảng cho một chu kỳ chiến thắng bền vững.

Những vấn đề của Manchester United có nhiều điểm tương đồng với Liverpool trong giai đoạn khủng hoảng. Cả hai đều phải đối mặt với khoảng trống quyền lực sau khi chia tay những HLV huyền thoại, thất bại trong quá trình tái thiết đội hình, thiếu nhất quán trong chính sách chuyển nhượng, đặc biệt là dàn lãnh đạo không có định hướng rõ ràng.

Liverpool mất 30 năm để trở lại đỉnh cao

Trong khi đó, Liverpool dần tìm được hướng đi sau khi Fenway Sports Group tiếp quản CLB vào cuối năm 2010. Đội bóng bắt đầu xây dựng lại nền tảng thông qua những quyết định chiến lược và một kế hoạch phát triển có tính nhất quán hơn.

Hành trình tìm lại vị thế của Liverpool không diễn ra trong một sớm một chiều. Dưới sự dẫn dắt của Roy Evans, Gerard Houllier, Rafael Benitez và Brendan Rodgers, đội bóng nhiều lần cho thấy những tín hiệu tích cực nhưng vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát vô địch quốc gia.

Houllier từng giúp Liverpool giành ba danh hiệu lớn ở mùa giải 2000/2001, gồm League Cup, FA Cup và UEFA Cup. Đến năm 2005, Rafael Benitez đưa đội bóng lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Champions League. Một năm sau, Liverpool tiếp tục đăng quang FA Cup và vào chung kết Champions League năm 2007.

Phải đến khi Jurgen Klopp xuất hiện, đội bóng vùng Merseyside mới thực sự tìm lại vị thế của một thế lực hàng đầu. Nhà cầm quân người Đức giúp Liverpool vô địch Champions League năm 2019, trước khi đăng quang Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020, chấm dứt 30 năm chờ đợi kể từ lần gần nhất họ vô địch quốc gia vào năm 1990.

Hành trình của Liverpool là lời nhắc nhở rằng, điều quan trọng hơn cả là một chiến lược dài hạn, bộ máy điều hành hiệu quả và sự kiên định trong quá trình tái thiết. Bây giờ, câu hỏi không chỉ là Man United mất bao lâu để hồi sinh, mà còn là liệu ban lãnh đạo có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để xây dựng lại một nền móng vững chắc như Liverpool từng làm hay không.

Nếu ban lãnh đạo tiếp tục nóng vội, chạy theo những giải pháp ngắn hạn, Old Trafford có thể còn phải chứng kiến nhiều năm tháng thất vọng. Điều đáng sợ nhất với Manchester United lúc này không phải là mất đi vị thế số một, mà là không biết bao giờ mới tìm lại được con đường trở về đỉnh cao.

PHẠM QUANG