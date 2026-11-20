Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, khi nhắc đến những người thầy, chúng ta thường nghĩ đến các thầy cô trên bục giảng. Nhưng trong thể thao, còn có những người thầy đặc biệt - các HLV, những người ngày ngày dìu dắt, rèn luyện và đồng hành cùng VĐV trên hành trình chinh phục thành tích.

Ông Đào Huy Hùng (hàng đứng, thứ 3 từ phải sang) nhớ về những người thầy.

Ông Đào Huy Hùng, Trưởng bộ môn Bóng đá nữ, Sở VH-TT TPHCM chia sẻ: “Ngày 20-11 là dịp để chúng ta tri ân những người làm nghề giáo. Với thể thao, tôi nghĩ cũng cần dành sự trân trọng ấy cho các HLV, những người thầy ngày ngày hướng dẫn, rèn luyện và dìu dắt VĐV. Họ truyền dạy chuyên môn, hun đúc ý chí, bản lĩnh và góp phần hình thành nhân cách cho các học trò. Đằng sau mỗi thành tích của VĐV luôn có dấu ấn của những người thầy thầm lặng ấy.

Công việc của họ không dừng lại ở chuyên môn, kỹ thuật hay chiến thuật, mà còn là sự giáo dục về nhân cách, bản lĩnh và ý chí. Tôi nghĩ rằng, các HLV cũng xứng đáng được tôn vinh như những nhà giáo trong môi trường thể thao.

Danh xưng Thầy được dùng để chỉ khá nhiều người trong xã hội nhưng có lẽ được đánh giá cao nhất là thầy giáo. Và hàng năm, chúng ta có Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) để tôn vinh những người Thầy. Tuy nhiên, còn một lớp người nữa cũng xứng đáng được gọi tiếng Thầy một cách trân trọng - họ là những HLV thể thao.

Ở châu Âu, họ được gọi là “sport pedagog” - sư phạm thể thao. Hiểu theo nghĩa này, ngoài những giá trị nhà giáo - nhà sư phạm, HLV còn là những người rèn đũa tài năng thể thao cho các học trò - VĐV. Họ không đơn giản chỉ là người truyền thụ kiến thức về văn hóa, xã hội... mà còn có thể là người bạn, người anh, người chị, thậm chí thay thế người cha, người mẹ... của các VĐV.

Ông Đào Huy Hùng (hàng đứng, thứ 6 từ trái sang) cảm tác về Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ngoài việc truyền đạt những kỹ năng chuyên môn về thể thao như kỹ - chiến thuật trong thi đấu, truyền cho các học trò lòng tự hào dân tộc, say mê, thi đấu hết mình, phải kể đến các công việc không tên mà các HLV vẫn phải làm như: theo dõi sát sao những diễn biến tâm lý của VĐV, kịp thời uốn nắn những biểu hiện “chưa chuẩn” trong cuộc sống và trong thi đấu như: tính kiêu căng, tự phụ, cay cú, ăn thua và cả sự tự ti, mặc cảm khi gặp các đối thủ lớn...

Trong thành công của các VĐV, không thể thiếu sự đóng góp của các HLV. Ngoài giờ ra sân, họ cũng phải bỏ thời gian để soạn giáo án huấn luyện, phải tính toán liều lượng từng bài tập, từng buổi tập, từng chu kỳ... sao cho VĐV có thể lực tốt nhất, thi đấu đạt kết quả cao nhất. Tất cả những yếu tố này đủ để chúng ta tôn vinh họ - những HLV - những nhà sư phạm ở tất cả các môn thể thao.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin được góp tiếng nói để mọi người cùng hiểu và cùng đồng cảm. Xin được gọi một tiếng Thầy để bày tỏ tấm lòng đến các HLV, những người ngày đêm chung sức làm vinh dự cho Nghề Giáo.

QUỐC HÙNG (ghi)