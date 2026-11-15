5 bài toán khó chờ Pochettino tại Man United

Pochettino sẽ gặp nhiều khó khăn khi dẫn dắt Man United. Ảnh: THX

Nhưng thay vì tiếp quản một đội bóng ổn định để bắt đầu xây dựng triều đại mới, chiến lược gia người Argentina lại phải đối diện với một tập thể đang khủng hoảng từ thượng tầng đến phòng thay đồ, trong khi những vấn đề chuyên môn ngày càng nghiêm trọng.

"Tôi chưa bao giờ nói mình muốn trở lại Anh, nhưng họ biết Manchester United là một trong những cơ hội hiếm hoi trong sự nghiệp mà bạn rất khó từ chối", Mauricio Pochettino chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi thông tin bổ nhiệm được xác nhận.

Nhà cầm quân người Argentina từng nhiều lần được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Giờ đây, khi cơ hội trở thành hiện thực, ông phải nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield đang chờ đợi và thời gian chuẩn bị không còn nhiều.

Dưới đây là 5 vấn đề lớn nhất mà Pochettino phải giải quyết.

1. Mối quan hệ với giới chủ và bộ máy lãnh đạo

Thách thức đầu tiên của Pochettino không nằm trên sân tập Carrington mà ở những văn phòng quyền lực tại Old Trafford.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada đang chịu sức ép sau những quyết định gây tranh cãi. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe, thông qua INEOS, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các hoạt động bóng đá của CLB.

Những bất đồng và thông tin về mâu thuẫn nội bộ khiến môi trường quản lý tại Man United trở nên phức tạp.

Pochettino cần được trao quyền chuyên môn thực chất, thay vì chỉ trở thành người chịu trách nhiệm cho những quyết định được đưa ra từ phía trên. Một HLV không thể xây dựng đội bóng lâu dài nếu liên tục phải đối phó với những thay đổi về định hướng và sự thiếu nhất quán trong bộ máy điều hành.

2. Phòng thay đồ mất niềm tin

Đây có thể là bài toán khó nhất đối với tân HLV trưởng.

Những phát biểu công khai của Bruno Fernandes và Lisandro Martinez cho thấy không khí trong đội bóng đang tồn tại nhiều vấn đề. Trước đó, Erik ten Hag từng đề cập đến một nền văn hóa độc hại trong phòng thay đồ thời ông còn dẫn dắt, khi một số cầu thủ có ảnh hưởng quá lớn.

Đáng chú ý, Michael Carrick dù không thể giúp đội bóng duy trì phong độ nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ nhất định từ các học trò. Phong cách quản lý gần gũi, thoải mái của ông tạo ra mối liên kết với cầu thủ.

Pochettino sẽ phải xây dựng lại trật tự, thiết lập kỷ luật và chứng minh không một cá nhân nào được phép đứng cao hơn tập thể. Ông nổi tiếng với khả năng tạo dựng tinh thần đoàn kết. Nhưng tại Old Trafford, điều đó sẽ đòi hỏi nhiều hơn là những bài phát biểu truyền cảm hứng.

3. Hàng phòng ngự trở thành điểm yếu chí mạng

Những con số thống kê cho thấy Man United đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở tuyến dưới. Đội bóng chỉ giữ sạch lưới một trận trong mùa giải, đồng thời đã để thủng lưới 30 bàn trên mọi đấu trường.

Hàng phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm, thiếu sự liên kết và không duy trì được cự ly đội hình. Những cầu thủ như Lisandro Martinez, Harry Maguire, Luke Shaw hay Leny Yoro đều có những thời điểm không đáp ứng kỳ vọng.

Đáng lo hơn, tuyến giữa dù được đầu tư mạnh vẫn chưa thể tạo ra lớp bảo vệ cần thiết cho hàng thủ.

Pochettino vốn ưa thích pressing cường độ cao, đòi hỏi các cầu thủ phải có nền tảng thể lực và khả năng di chuyển đồng bộ. Tuy nhiên, trước khi triển khai triết lý ấy, ông cần giải quyết những vấn đề căn bản: khả năng tổ chức, bọc lót, chống bóng bổng và hạn chế sai lầm cá nhân.

Một đội bóng không có một hàng thủ đủ chắc chắn, mọi tham vọng tấn công đều có nguy cơ trở nên vô nghĩa.

Pochettino có vực dậy Man United hay không vẫn còn là dấu hỏi? Ảnh: THX

4. Tinh thần thi đấu

Một trong những lời chỉ trích thường xuyên nhất dành cho Man United mùa này là thái độ thi đấu thiếu quyết liệt.

Huyền thoại Man United Gary Neville từng gay gắt chỉ trích các cầu thủ sau trận hòa Fulham 1-1, cho rằng đội bóng thiếu nỗ lực và không thể hiện được tinh thần cần thiết.

Theo thống kê, Man United chỉ di chuyển trung bình 102,4 km mỗi trận tại Premier League, thuộc nhóm thấp nhất giải đấu.

Đây là vấn đề đặc biệt đáng quan tâm với Pochettino, bởi triết lý bóng đá của ông dựa nhiều vào pressing, tốc độ chuyển trạng thái và khả năng hoạt động liên tục.

Nhà cầm quân người Argentina sẽ phải thay đổi tư duy thi đấu của các cầu thủ. Muốn chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, trước hết đội bóng phải có những con người sẵn sàng chạy, tranh chấp và chiến đấu vì nhau.

5. Đội hình thiếu chiều sâu

Man United bước vào mùa giải với những khoảng trống chưa được giải quyết. Việc không bổ sung hậu vệ trái và tiền đạo phù hợp khiến đội hình thiếu phương án thay thế khi chấn thương xuất hiện.

Benjamin Sesko vắng mặt buộc Bryan Mbeumo phải đảm nhiệm vai trò trung phong. Luke Shaw không thể thi đấu khiến Diogo Dalot phải thường xuyên đá trái sở trường.

Ngoài ra, những trường hợp chấn thương của Marcus Rashford, Carlos Baleba, Manuel Ugarte và Harry Maguire càng khiến bài toán nhân sự trở nên phức tạp.

Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng được kỳ vọng sẽ mang đến những bổ sung cần thiết. Tuy nhiên, Pochettino khó có thể trông chờ một khoản ngân sách khổng lồ. Các phương án mượn cầu thủ nhiều khả năng sẽ được cân nhắc, đồng nghĩa ông phải khai thác tối đa nguồn lực hiện có.

Bài học từ những người tiền nhiệm như Mourinho, Solskjaer, Ten Hag hay Amorim vẫn còn nguyên giá trị với Pochettino. Man United từng thay HLV, thay triết lý, chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng nhưng cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết triệt để.

Pochettino cần thời gian, quyền hạn rõ ràng và sự ủng hộ thực chất từ ban lãnh đạo. Ngược lại, ông cũng phải chứng minh năng lực bằng những thay đổi cụ thể trên sân cỏ.

Man United không thiếu những HLV đến Old Trafford với khát vọng tái thiết. Điều họ thiếu là một hệ thống đủ ổn định để biến khát vọng ấy thành hiện thực. Pochettino là người tiếp theo được trao cơ hội, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: lần này, ban lãnh đạo có thực sự thay đổi cách làm hay không?

PHẠM QUANG