Man United được rao bán bí mật

Gia đình Glazer được cho là đang âm thầm tìm kiếm người mua Man United với mức giá khoảng 5 tỷ bảng Anh.

Thành tích của Man United đang rơi tự do. Ảnh: THX

Nếu thông tin này được xác nhận, Man United có thể đứng trước một bước ngoặt lớn sau hơn 20 năm nằm dưới quyền kiểm soát của giới chủ Mỹ. Man United có thể đang tiến gần hơn đến một cuộc chuyển giao quyền sở hữu, trong bối cảnh chủ sở hữu lớn nhất của CLB là gia đình Glazer được cho là đã bắt đầu chấp nhận khả năng phải rời Old Trafford.

Đáng chú ý, quá trình tìm kiếm người mua được tiến hành một cách kín đáo, thay vì công bố rộng rãi như những gì từng diễn ra trong giai đoạn 2022-2023.

Thông tin này được chuyên gia tài chính Stefan Borson tiết lộ trong cuộc trao đổi với talkSPORT. "Theo những gì tôi được biết, một người ở vị trí cấp cao trong giới bóng đá đã nói với tôi đang có một quá trình bán Man United và họ đang bán Man United", Borson cho biết.

Theo nhận định của chuyên gia này, gia đình Glazer có thể đang lựa chọn phương thức tiếp cận khác sau những diễn biến không như kỳ vọng trong thương vụ chuyển nhượng quyền sở hữu trước đây. Thay vì đưa ra thông báo chính thức và mở rộng quá trình đấu thầu, giới chủ Mỹ được cho là muốn tiếp xúc riêng với những đối tác tiềm năng.

Borson cũng cho rằng gia đình Glazer đã bắt đầu nhận ra đây có thể là thời điểm thích hợp để kết thúc quá trình nắm quyền tại Old Trafford.

Mức giá 5 tỷ bảng và tham vọng của nhà Glazer

Con số đáng chú ý nhất trong tiết lộ của Borson là mức giá khoảng 5 tỷ bảng Anh mà gia đình Glazer được cho là mong muốn nhận được từ thương vụ bán Manchester United.

Để đưa ra đánh giá, chuyên gia tài chính này đã tham chiếu thương vụ Fenway Sports Group (FSG) bán 38% cổ phần Liverpool cho tập đoàn 1892 Holdings. Tuy nhiên, đây chỉ là cơ sở so sánh về giao dịch cổ phần, không đồng nghĩa hai thương vụ có cấu trúc và giá trị hoàn toàn tương đương.

Điều đáng nói là gia đình Glazer không sẵn sàng chấp nhận một lời đề nghị thấp hơn kỳ vọng. Họ vẫn tin Manchester United sở hữu sức mạnh thương hiệu đặc biệt, có khả năng tạo ra doanh thu lớn bất chấp những khó khăn về thành tích thể thao.

Trên thực tế, Man United vẫn nằm trong nhóm CLB bóng đá có giá trị thương mại hàng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng Forbes năm 2026 được đề cập trong các nguồn tin, đội chủ sân Old Trafford được định giá khoảng 5,35 tỷ bảng Anh, đứng thứ ba sau Real Madrid và Barcelona.

Khoảng cách giữa mức định giá này và con số 5 tỷ bảng mà Borson đề cập cho thấy tham vọng tài chính của gia đình Glazer không phải không có cơ sở. Dù vậy, định giá của một tổ chức và giá trị có thể thu về từ một thương vụ mua bán thực tế là hai vấn đề khác nhau.

Đội hình Man United vẫn được định giá rất cao. Ảnh: THX

Cần một cuộc đổi chủ hơn là lời hứa mới

Điều đáng lo ngại nhất đối với Manchester United trong hơn một thập niên qua không đơn thuần là những thất bại trên sân cỏ, mà là sự thiếu ổn định trong cách vận hành cả một hệ thống bóng đá.

Man United từng chi ra những khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ cầu thủ, liên tục thay đổi HLV và điều chỉnh chiến lược phát triển. Nhưng những khoản đầu tư đó không tạo nên một nền tảng đủ vững chắc để đội bóng duy trì sức cạnh tranh lâu dài. Một CLB giàu truyền thống và có nguồn thu thương mại hàng đầu thế giới lại thường xuyên rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện gia đình Glazer có thể bán "quỷ đỏ" mang ý nghĩa lớn hơn một thương vụ kinh doanh. Đây là cơ hội để CLB xem xét lại toàn bộ mô hình quản trị, từ chiến lược bóng đá, tuyển dụng cầu thủ, phát triển học viện đến đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng không nên mặc nhiên tin việc đổi chủ sẽ lập tức đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Một ông chủ mới với tiềm lực tài chính mạnh chưa chắc đã đồng nghĩa với một bộ máy quản lý hiệu quả. Điều quan trọng là người tiếp quản phải có tầm nhìn dài hạn, hiểu đặc thù bóng đá và đặt lợi ích thể thao song hành với tính bền vững tài chính.

Mức giá 5 tỷ bảng cũng đặt ra một câu hỏi lớn: liệu gia đình Glazer muốn bán một CLB đang gặp khó khăn về thành tích, hay muốn thu về mức giá tương xứng với giá trị thương hiệu mà Manchester United đã xây dựng qua nhiều thế hệ?

Với người hâm mộ, câu trả lời có lẽ không nằm ở con số trên bàn đàm phán. Họ muốn nhìn thấy một Manchester United được điều hành bằng tham vọng thể thao thực sự, thay vì tiếp tục sống dựa vào hào quang quá khứ và sức mạnh thương mại.

Nếu gia đình Glazer thực sự muốn rời Old Trafford, đây có thể là cơ hội để Man United mở ra một chương mới. Nhưng điều đội bóng cần không chỉ là một chủ sở hữu khác, mà là một cuộc tái thiết từ tư duy quản trị đến cách xây dựng đội bóng.

Hơn 20 năm sở hữu đầy tranh cãi Gia đình Glazer trở thành cổ đông kiểm soát Manchester United sau khi Malcolm Glazer hoàn tất quá trình thâu tóm CLB vào năm 2005. Kể từ đó, quyền sở hữu của giới chủ Mỹ luôn là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là cách thức thực hiện thương vụ thâu tóm, khiến CLB phải gánh khoản nợ đáng kể. Trong nhiều năm, người hâm mộ liên tục phản đối gia đình Glazer, cho rằng họ đặt lợi ích tài chính lên trên sự phát triển bền vững của đội bóng. Sự bất mãn càng gia tăng khi Man United trải qua giai đoạn dài thiếu ổn định sau khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện năm 2013. Năm 2023, gia đình Glazer đưa Man United vào quá trình xem xét chiến lược, mở ra khả năng bán toàn bộ CLB hoặc tìm kiếm nhà đầu tư mới. Cuối cùng, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe thông qua tập đoàn INEOS mua lại 27,7% cổ phần và tiếp quản hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, thương vụ này không giải quyết triệt để câu chuyện quyền sở hữu. Gia đình Glazer vẫn giữ vai trò cổ đông lớn, trong khi những vấn đề liên quan đến quản trị, tài chính và thành tích tiếp tục tạo ra áp lực.

PHẠM QUANG