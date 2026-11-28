Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) của môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là chứng kiến nhiều cựu tuyển thủ quốc gia trở lại, dù đã không còn ở đỉnh cao phong độ và còn là những bà mẹ “bỉm sữa”…

Bùi Thị Xuân giành tấm HCV trong kỳ Đại hội cuối cùng của mình. Ảnh: MINH CHIẾN

Cú ném quyết định cuối cùng đã giúp VĐV Bùi Thị Xuân (Quân đội) đạt thông số tốt nhất 48m71 để trở thành nhà vô địch môn ném lao nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Giờ đã ở tuổi 37, Bùi Thị Xuân cho biết đây là kỳ Đại hội cuối cùng trong sự nghiệp nên quyết tâm phải để lại dấu ấn cho mình, làm món quà gởi tặng Ban huấn luyện và những người con thân thương đang ngóng ngày mẹ về.

Bùi Thị Xuân xúc động nói: “Tôi đã được Ban huấn luyện đội Quân đội tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho Đại hội năm nay. Thật sự, mục tiêu của tôi là phải đạt kết quả từ 50m trở lên. Vì vậy, tôi chỉ hài lòng về huy chương chứ không hài lòng đối với thông số chuyên môn. Nhưng trên hết, tôi đã đảm bảo mục tiêu có HCV cho đội nhà”.

Là 1 trong những VĐV kinh nghiệm nhất tại nội dung ném lao nữ, Bùi Thị Xuân đã trải qua hành trình thi đấu để đạt những đỉnh vinh quang cao nhất khi có 3 lần vô địch Đại hội thể thao toàn quốc vào năm 2014, 2022 và 2026. Cô cho rằng qua mỗi năm tuổi đời lớn thêm nhưng ý chí chưa bao giờ mất đi.

Lò Thị Hoàng đã trở lại thi đấu nhưng chưa thành công. Ảnh: MINH CHIẾN

Khu vực ném lao nữ của môn điền kinh Đại hội bất ngờ chứng kiến sự trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia Lò Thị Hoàng (Sơn La). Đã chuyển sang công tác huấn luyện nhưng vì nhiệm vụ được giao phó, cô sẵn lòng trở lại. Vẫn giữ phong thái đĩnh đạc khi thi đấu nhưng Lò Thị Hoàng thoáng chút buồn khi bản thân không đạt được kết quả như ý muốn (giữ hạng 6, 44m94).

“Kết quả không như tôi kỳ vọng, nhưng tôi hiểu đó là cuộc tranh tài của thể thao”, Lò Thị Hoàng tâm sự. Dù vậy, cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn có niềm vui riêng bởi tới nay kỷ lục Đại hội (56m15) và kỷ lục Quốc gia (56m37) do cô nắm giữ chưa ai vượt qua.

Ngay sau thi đấu ném lao môn điền kinh, Lò Thị Hoàng trở lại nhiệm vụ làm HLV chỉ đạo học trò của mình tranh tài môn... cử tạ. Cô hy vọng học trò của mình có thể đạt huy chương.

Trong khi đó, chân chạy Khuất Phương Anh trở lại tập luyện và thi đấu sau thời gian nghỉ thai sản, đã vượt qua vòng loại 800m nữ giành suất vào chung kết Đại hội năm nay vào tối 28-11. Sau 8 năm, Khuất Phương Anh mới có tái xuất đấu trường này.

4 năm trước, cô không thể tham dự Đại hội và bây giờ, Khuất Phương Anh không còn trẻ khỏe như giai đoạn đỉnh cao phong độ khi ở tuổi gần 30 nhưng cô vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm.

Cựu tuyển thủ quốc gia này cho biết: “Đã vào cuộc chơi thì tôi luôn đặt mục tiêu phải hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không gặp bất kỳ áp lực nào. Từ năm 2018 tới nay tôi mới trở lại dự Đại hội nên mong muốn có 1 kết quả tốt để làm kỷ niệm”.

MINH CHIẾN