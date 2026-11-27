Ở tuổi 31, Nguyễn Thị Oanh vẫn là cái tên đầy sức hút của điền kinh Việt Nam. Sáng 27-11, trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM), chân chạy quê Bắc Ninh đã có màn khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khi giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ.

Nguyễn Thị Oanh (phải) nhẹ nhàng trên đường chạy. Ảnh: TÂM MINH

Sức bền của nhà vô địch

Không cần tạo ra những màn tăng tốc ngoạn mục, Nguyễn Thị Oanh vẫn làm chủ đường chạy bằng kinh nghiệm và khả năng phân phối sức hợp lý. Những bước chân đều đặn, thanh thoát qua từng vòng sân đưa cô về đích đầu tiên với thành tích 10 phút 34 giây 98.

Hai chân chạy của Hải Phòng là Hoàng Thị Ngọc Anh và Đinh Thị Thu Hương lần lượt giành HCB và HCĐ với thành tích 10 phút 41 giây 53 và 10 phút 53 giây 05.

Thông số của Nguyễn Thị Oanh lần này còn cách khá xa kỷ lục đại hội (9 phút 58 giây 80) và kỷ lục quốc gia (9 phút 43 giây 83) do chính cô thiết lập năm 2018. Tuy nhiên, trong một kỳ đại hội mà các chân chạy hàng đầu phải phân bổ thể lực cho nhiều nội dung, việc lựa chọn nhịp độ phù hợp để giành chiến thắng cũng cho thấy kinh nghiệm của cô gái Bắc Ninh.

Tám năm đã trôi qua kể từ ngày Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại ASIAD 18 ở Indonesia. Nhiều gương mặt mới đã xuất hiện trên đường chạy quốc nội, nhưng cô vẫn duy trì được vị thế của mình ở những cự ly sở trường.

Bước chạy thanh thoát của Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: TÂM MINH

Vẫn nguyên vẹn niềm đam mê

Nhắc đến Nguyễn Thị Oanh, người hâm mộ khó quên những bước chạy đầy nghị lực tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, nơi cô giành 4 HCV cá nhân. Hai năm sau, tại SEA Games 33, chân chạy Bắc Ninh tiếp tục mang về 3 HCV, nâng bộ sưu tập HCV của mình qua các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lên con số 15.

Đằng sau những tấm huy chương ấy là nhiều năm miệt mài trên đường chạy, với những đợt tập luyện xa nhà, những giới hạn về thể lực phải vượt qua và cả những hy sinh thầm lặng của một VĐV chuyên nghiệp.

Ở tuổi 31, khi đã có một sự nghiệp thi đấu đáng tự hào, Nguyễn Thị Oanh vẫn tìm thấy niềm vui trong từng cuộc tranh tài. Sự hiện diện của cô tại đại hội cũng tạo thêm động lực để các chân chạy trẻ nỗ lực vươn lên, từng bước thu hẹp khoảng cách với người đàn chị.

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh trên bục vinh quang. Ảnh: TÂM MINH

Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tiếp tục tranh huy chương đến ngày 1-12. Người hâm mộ vẫn còn cơ hội chứng kiến Nguyễn Thị Oanh trên những đường chạy sở trường.

Với cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn ấy, mỗi lần bước ra sân thi đấu dường như vẫn là một lần được sống trọn vẹn với tình yêu điền kinh đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi trẻ.

VÕ QUỐC