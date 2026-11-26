Vũ Thành An có tấm HCV kiếm chém cá nhân tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn đấu kiếm của Đại hội vẫn đang diễn ra hấp dẫn tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Ngày tranh tài 26-11 chứng kiến VĐV đơn vị Hà Nội và Công an Nhân dân giành những tấm HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay.

23 gương mặt xuất sắc nhất đã dự tranh kiếm chém cá nhân nam. Trước khi nội dung khởi tranh, Vũ Thành An (Hà Nội) không được nhiều người dự báo sẽ đi tới chung kết vì anh là một trong những VĐV lớn tuổi nhất Đại hội.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và khả năng thi đấu hiệu quả trong từng đường kiếm tấn công, Vũ Thành An lần lượt chiến thắng các đối thủ Nguyễn Cảnh Toàn (Công an Nhân dân), Lê Văn Bang (Hà Nội) và Lường Quang Hiếu (Hà Nội) để vào chung kết.

Tại chung kết, Vũ Thành An thắng 15-10 trước đồng đội Nguyễn Xuân Lợi (Hà Nội) để giành tấm HCV đầy xứng đáng.

Cách đây hơn 1 tháng, Xuân Lợi từng đánh bại Thành An tại bán kết kiếm chém cá nhân nam Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Quảng Ninh, nhưng bây giờ kết quả đã đảo ngược. Tấm HCV của Vũ Thành An là ngôi vô địch đầu tiên của cá nhân kiếm thủ này tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đội đấu kiếm Công an Nhân dân đã có HCV đầu tiên. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong ngày thi đấu, đội Công an Nhân dân giành HCV đầu tay nội dung kiếm liễu cá nhân nữ. Kiếm thủ Lưu Thị Thanh Nhàn thắng 15-13 trước đồng đội Đỗ Thị Anh trong trận chung kết

Như vậy sau 3 ngày tranh tài môn đấu kiếm, các đơn vị TPHCM, Hà Nội, Công an Nhân dân đã có HCV. Môn đấu kiếm năm nay tổ chức 12 nội dung với sự tham gia của 7 đơn vị.

MINH CHIẾN