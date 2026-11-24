Nguyễn Thị Ánh Viên làm dậy sóng đường đua xanh trong ngày thi đấu thứ 3 của môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Ánh Viên có kết quả xuất sắc trong ngày 24-11. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tối chung kết ngày 24-11 tại Câu lạc bộ bơi Phú Thọ (TPHCM), người hâm mộ đã ngồi kín khán đài để tập trung cổ vũ các kình ngư tranh tài.

Trong ngày thi đấu, Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) tiếp tục là tâm điểm nhận sự quan tâm từ giới chuyên môn cùng người hâm mộ. Cô thể hiện phong độ ấn tượng giành HCV.

Ở chung kết 100m ngửa nữ, Ánh Viên cạnh tranh thành tích trực tiếp trước 2 kình ngư chủ nhà TPHCM là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên và Nguyễn Diệp Phương Trâm. Với bản lĩnh và kinh nghiệm, kình ngư của đội Quân đội chạm đích đầu tiên với thời gian 1’02”75.

Kết quả trên được công nhận là kỷ lục Đại hội mới và kỷ lục Quốc gia mới. Kỷ lục Đại hội cũ là 1’03”71, còn Kỷ lục Quốc gia cũ là 1’01”89 của chính Ánh Viên.

Tại nội dung này, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên về nhì với kết quả 1’03”54, trong khi Nguyễn Diệp Phương Trâm có HCĐ với thành tích 1’03”57.

Đội tiếp sức Quân đội đã giành thêm HCV trong ngày tranh tài. Ảnh: MINH CHIẾN

Không dừng lại ở đó, Ánh Viên còn đóng góp công sức lớn cùng đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp Quân đội về đích đầu tiên, giành HCV, đồng thời lập kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội. Đội Quân đội với Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thị Ánh Viên đạt thành tích 3’58”95 tại Đại hội lần này.

Đội TPHCM với Trần Duy Khôi, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Lương Jeremie Loic Nino có thành tích 4’01”14, nhận HCB.

Ngoài các kết quả trên, ngày thi đấu còn chứng kiến các tấm HCV của Trần Hưng Nguyên (100m bướm nam), Võ Thị Mỹ Tiên (100m bướm nữ), Trần Văn Nguyễn Quốc (400m tự do nam)…

Tấm HCV thứ 3 của đội TPHCM trong giải lần này. Ảnh: MINH CHIẾN Đội bơi TPHCM giành thêm HCV ở nội dung 100m ngửa nam của Trịnh Trường Vinh với thành tích 56”35. Tạm thời, đội Quân đội đứng thứ nhất với 9 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, còn Tây Ninh hạng nhì với 4 HCV, 2 HCB. Chủ nhà TPHCM hạng ba với 3 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ.

MINH CHIẾN