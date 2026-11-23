Ngược dòng thắng Ninh Bình tỉ số 2-1 ở lượt trận thứ 2 vòng loại, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có 6 điểm và chính thức giành vé vào chung kết môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Niềm vui của K’Thủa (số 18) khi lập cú đúp vào lưới Ninh Bình. ẢNH: THIÊN AN

Chiều 23-11, trên sân Bà Rịa, TPHCM bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình với sự hưng phấn sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội ở ngày khai mạc. Còn Ninh Bình chịu áp lực phải giành điểm sau thất bại trước Thái Nguyên.

Dù được đánh giá cao hơn, Phan Thị Trang cùng đồng đội lại đối diện muôn vàn khó khăn trước Ninh Bình. Bằng chứng sau hiệp đấu thứ nhất, đội chủ nhà bị dẫn trước 1 bàn. Sang hiệp 2, các cô gái TPHCM đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 55 khi K'Thủa ghi bàn san bằng tỉ số 1-1. Tiếp đà hưng phấn, TPHCM tiếp tục gây sức ép và K'Thủa một lần nữa tỏa sáng để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1.

Với kết quả này, TPHCM có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận đấu muộn cùng ngày, Thái Nguyên cũng ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội để có 6 điểm. Bị dẫn trước, Thái Nguyên thể hiện bản lĩnh khi cựu binh Dương Thị Vân ghi bàn gỡ hòa, trước khi tài năng trẻ Ngọc Minh Chuyên lập công ở những phút cuối, mang về chiến thắng quyết định.

Cuộc so tài giữa TPHCM và Ninh Bình diễn ra hấp dẫn. ẢNH: THIÊN AN

TPHCM và Thái Nguyên là hai đội góp mặt trong trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Môn bóng đá nữ Đại hội năm nay chỉ có 4 đội tham dự sau khi đương kim vô địch Quảng Ninh rút lui. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Hai đội đứng đầu giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội còn lại tranh huy chương đồng.

Do đã xác định được hai đội vào chung kết, lượt trận cuối vòng bảng giữa TPHCM và Thái Nguyên lúc 18g30 ngày 27-11 chỉ còn mang ý nghĩa phân định thứ hạng. Hai đội nhiều khả năng sẽ có những tính toán về lực lượng nhằm giữ sức cho các cầu thủ trước trận đấu quyết định.

Cuộc so tài giữa TPHCM và Thái Nguyên cũng đầy thú vị, khi cả 2 trước đó 1 tháng trải qua cuộc cạnh tranh cho danh hiệu VĐQG. Cuối cùng, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi bảo vệ thành công chức vô địch còn Thái Nguyên đoạt vị trí á quân.

Trong khi đó, Hà Nội và Ninh Bình cũng đã chắc chắn phải góp mặt ở trận tranh huy chương đồng. Cuộc đối đầu giữa hai đội tại lượt trận cuối vòng bảng vì thế không còn ảnh hưởng đến hai suất tranh huy chương.

HỮU THÀNH