Ngày 23-11, đường đua xanh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục dậy sóng với nhiều kết quả đáng chú ý.

Đội TPHCM đã giành thêm HCV trong ngày thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong ngày thi đấu, đội chủ nhà TPHCM giành thêm 1 HCV quan trọng tại chung kết 50m tự do nam.

Trên đường đua, Lương Jeremie Loic Nino của đội chủ nhà đã vượt qua 3 người bám đuổi trực tiếp là Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng), Trịnh Trường Vinh (TPHCM) và Nguyễn Hoàng Khang (Công an Nhân dân) để chạm đích đầu tiên với kết quả 22”84.

Thành tích trên là tấm HCV thứ 2 của đội bơi chủ nhà tại Đại hội, thêm tinh thần hưng phấn cho các cuộc tranh tài tiếp sau đó.

Bên cạnh đó, các đội Quân đội, Vĩnh Long, Tây Ninh, Quảng Trị đều giành thêm những tấm HCV quý giá.

Đáng chú ý, kình ngư trẻ Nguyễn Thúy Hiền mang về tấm HCV 50m tự do nữ cho đội Quân đội với thời gian 25”85, đồng thời là Kỷ lục Đại hội mới. Tiếp đó, Thúy Hiền đạt HCV nội dung 100m ếch nữ bằng kết quả 1’10”24 và cũng là kỷ lục Quốc gia, kỷ lục Đại hội mới.

Trong khi đó, nam tuyển thủ Phạm Thanh Bảo hoàn thành mục tiêu giành HCV cự ly 100m ếch nam khi chạm đích đầu tiên với thời gian 1’00”47. Thành tích trên của Thanh Bảo vượt qua kỷ lục Quốc gia 1’00”85 và kỷ lục Đại hội 1’01”76 để trở thành các kỷ lục mới.

Thúy Hiền đã giành thêm các tấm HCV quan trọng cho đội Quân đội. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày tranh tài còn được chứng kiến 2 kết quả đáng chú ý khi Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) bảo vệ thành công vị trí số 1 nội dung 1.500m tự do nam bằng kết quả 15’31”44 và Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) vô địch 400m tự do nữ (4’18”44), phá Kỷ lục Đại hội).

Ở cuối ngày tranh tài, đội tiếp sức 4x200m tự do nữ Quân đội với 4 gương mặt Ánh Viên, Tú Uyên, Thúy An, Thúy Hiền đã giành HCV với kết quả 8’22”28, phá kỷ lục Đại hội.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, đội Quân đội tạm giữ vị trí số 1 với 6 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ trong khi đội chủ nhà TPHCM có vị trí thứ 2 (2 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ). Đội Tây Ninh có vị trí thứ 3 với 2 HCV, 2 HCB.

MINH CHIẾN