Giành 9 HCV, đấu kiếm Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Tối ngày 23-10 tại Quảng Ninh, giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026 đã kết thúc thi đấu với vị trí số 1 thuộc về đội chủ nhà Việt Nam.

Tuyển đấu kiếm Việt Nam đã thi đấu hiệu quả trong giải năm nay. Ảnh: BÁ QUANG

Kết thúc giải, phụ trách môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) Nguyễn Hồng Đăng cho biết: “Giải đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Không riêng VĐV Việt Nam, các quốc gia tham dự đều nỗ lực giành huy chương. Giải là dịp để chúng tôi kiểm tra đánh giá phong độ VĐV Việt Nam trước các đối thủ trong khu vực”.

Giải có 12 nội dung dành cho nam, nữ. Chung cuộc, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đạt 9 HCV, 3 HCB, 15 HCĐ đứng đầu toàn đoàn.

Vị trí thứ nhì thuộc về đội Philippines với 2 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ trong khi đội Campuchia có 1 HCV xếp vị trí thứ 3.

Trong ngày cuối thi đấu 23-10, đấu kiếm Việt Nam giành thêm 2 tấm HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam và kiếm ba cạnh đồng đội nữ.

Tại chung kết đồng đội kiếm chém nam, đội Việt Nam 1 với Lê Văn Bàng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Phan Anh Dương đã thắng đội Philippines giành ngôi vô địch xứng đáng. Các đội Malaysia và Việt Nam 3 có vị trí thứ 3, nhận đồng HCĐ.

Chung kết kiếm ba cạnh đồng đội nữ, các kiếm thủ Việt Nam 1 gồm Đỗ Hà Giang, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trần Thị Thúy Trinh, Vũ Thị Hồng thắng các đồng đội Việt Nam 2 (Đoàn Trần Bảo Thy, Lê Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Phương Kim) giành HCV.

Ngoài ra, đấu kiếm Việt Nam vào chung kết đồng đội kiếm liễu nam (Cao Minh Duyệt, Hoàng Hải Nam, Lê Thành Tài, Nguyễn Văn Hải) nhưng thua đội Philippines, nhận HCB.

MINH CHIẾN