Đấu kiếm Việt Nam tìm cơ hội khẳng định mình trên sân nhà

Ngày 18-10, các đội tham dự Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026 hoàn tất phiên họp kỹ thuật, sẵn sàng bước vào tranh tài. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích tốt, đồng thời tạo cơ hội cho các kiếm thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.

Quảng Ninh là nơi thi đấu Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Trở về từ ASIAD 20, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam nhanh chóng tập luyện, chuẩn bị lực lượng ở cả ba nội dung kiếm chém, kiếm ba cạnh và kiếm liễu. Tại đại hội vừa qua, 10 kiếm thủ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu nhưng không giành được huy chương, cho thấy những hạn chế cần khắc phục để nâng cao khả năng cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 vì vậy được xem là dịp quan trọng để các VĐV cải thiện phong độ và đánh giá năng lực chuyên môn. Ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam), cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng lực lượng VĐV đấu kiếm trẻ để có sự đan xen với các gương mặt lớn tuổi trong các nội dung. Khi VĐV trẻ được tạo thêm cơ hội thi đấu, họ sẽ tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn”.

Nhà quản lý sẽ tìm kiếm thêm những gương mặt trẻ triển vọng làm lực lượng phát triển dài hơi trong tương lai. Ảnh: HỢP HỢP

Đoàn Việt Nam đăng ký hơn 60 kiếm thủ, tham dự đầy đủ các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ ở ba loại vũ khí. Bên cạnh mục tiêu huy chương, giải đấu còn giúp ban huấn luyện đánh giá tương quan trình độ giữa VĐV trong nước với các đối thủ khu vực, qua đó xác định những điểm cần điều chỉnh trong công tác đào tạo.

Sau ASIAD 20, đấu kiếm Việt Nam cũng hướng đến SEA Games 34-2027 tại Malaysia và xa hơn là mục tiêu giành quyền tham dự Olympic 2028, 2032. Vì vậy, việc phát hiện, đầu tư cho các tài năng trẻ cần được triển khai ngay từ thời điểm này.

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển cho biết các quốc gia Đông Nam Á đều chú trọng xây dựng lực lượng kế cận nhằm phát triển chiều sâu thành tích. Việc được trực tiếp đối đầu những kiếm thủ hàng đầu khu vực tại giải năm nay sẽ giúp các VĐV trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nhận diện điểm yếu và từng bước hoàn thiện chuyên môn.

10 tuyển thủ ASIAD 20 của đấu kiếm Việt Nam gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu tiếp tục thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026. 12 nội dung tại giải được diễn ra chính thức từ ngày 19 tới 23-10.

MINH CHIẾN