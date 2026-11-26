Tỏa sáng với 41 điểm ghi được, Jayson Tatum cùng các đồng đội Paul George (28 điểm) và cả Neemias Queta (21 điểm), giúp cho Boston Celtics chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở giải bóng rổ NBA.

Tatum tỏa sáng trong màu áo Celtics (Ảnh: THX)

Ngôi sao Tatum đã có trận đấu thứ 11 ở trong sự nghiệp đạt được các thông số kỹ thuật với các cột mốc: Ghi được ít nhất 40 điểm, 5 lần tranh bóng bật bảng thành công, 5 pha kiến tạo và có 5 cú ném 3 điểm thành công.

Anh góp công rất lớn giúp Celtics đánh bại Washington Wizards với điểm số 131-116. Trước đó, Celtic liên tục để thua Orlando Magic 105-115, thua Denver Nuggets 101-105, thua Sacramento Kings 96-97 và thua Golden State Warriors 87-88 thuộc khuôn khổ Regular Season (không phải các trận tính điểm NBA).

Những kết quả trải dài từ ngày 17-11 cho đến ngày 23-11 khiến cho người hâm mộ của đội bóng tại Boston không khỏi lo âu và thất vọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã được giải tỏa.

Trong 37 phút đối đầu Wizars, Tatum đạt được những thông số ấn tượng: 41 điểm (13/25 cú ném thành công, 6/15 cú ném 3 điểm, 9/14 cú ném phạt), cùng 6 pha bắt bóng bật bảng, và cả 8 pha kiến ​​tạo, qua đó giúp Celtics giành chiến thắng thứ 12 trong mùa.

Celtics tưởng chừng như đã tiến gần đến một chiến thắng áp đảo khi tạo ra cách biệt lên tới 34 điểm ngay trước giờ nghỉ giữa trận.

Tuy nhiên, Wizards đã vùng lên mạnh mẽ, vượt qua Celtics với điểm số 40-24 trong hiệp 3, rút ngắn cách biệt xuống còn 7 điểm (119-112) ở giai đoạn cuối hiệp 4.

Celtics Boston đã kịp thời lấy lại thế trận trong những phút cuối, với 2 cú ném đạt 3 điểm từ Baylor Scheierman giúp đội bóng nới rộng khoảng cách an toàn.

Với chiến thắng này, Boston Celtics đang có lợi thế giành lấy tấm vé lọt vào vòng đấu tứ kết của NBA Cup. Họ đang đứng đầu bảng C của Khu vực miền Đông với 3 trận toàn thắng.

“Chúng tôi đã trải qua một tuần khó khăn vì nhiều lý do khác nhau”, Tatum chia sẻ rất thẳng thắn về chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó, “Nhưng chúng tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Chúng tôi luôn cố gắng tập trung vào hiện tại”.

Tatum cũng trả lời phỏng vấn với đài NBC ngay sau trận đấu. Anh cho biết không hề bất ngờ trước màn phản công của Wizards diễn ra ở trong hiệp 3 và hiệp thi đấu cuối cùng.

“Không có lợi thế nào là an toàn cả, và đối thủ cũng là những VĐV chuyên nghiệp kia mà, phải không?”, Tatum nói, “Họ sở hữu rất nhiều tài năng, nên vấn đề chỉ là làm sao để vượt qua giai đoạn khó khăn đó mà thôi”.

Trong các trận đấu tiếp theo, Boston sẽ lần lượt đối đầu với lại Atlanta Hawks (ngày 28-11), và San Antonio Spurs (ngày 30-11). Tới ngày 1-12, họ sẽ đối đầu với Dallas Mavericks.

Đ.Hg.