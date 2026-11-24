Các gương mặt hàng đầu vovinam Việt Nam vừa khép lại chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tiếp tục thi đấu Giải vô địch châu Á 2026.

VĐV vovinam Việt Nam đã thi đấu hiệu quả tại Giải vô địch châu Á 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 24-11, thành viên đoàn vovinam Việt Nam sang Campuchia dự Giải vô địch châu Á 2026.

Lãnh đội vovinam Việt Nam, ông Ngô Bá Huy chia sẻ: “Ngay sau Đại hội thể thao toàn quốc vừa qua, chúng tôi tiếp tục tập trung các gương mặt tốt nhất của vovinam Việt Nam tới Campuchia thi đấu Giải vô địch châu Á 2026. Đây là giải quốc tế quan trọng của từng võ sĩ. Vì vậy, toàn đội tập trung hướng đến mục tiêu đạt kết quả cao nhất”.

Đoàn vovinam Việt Nam góp mặt tại giải vô địch châu Á 2026 gồm 44 thành viên (39 VĐV). Trong số này, nhiều tuyển thủ giữ phong độ tốt được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao nhất như Lê Thị Thủy, Nguyễn Đạt Duy Long, Nguyễn Tiến Sơn, Mai Ngọc Tú Lan, Nguyễn Thị Diễm My, Lê Thị Hiền, Ma Thị Hồng Nhung, Lê Đức Anh, Lưu Huỳnh…

Lực lượng Thể thao TPHCM đóng góp 19 VĐV trong Đoàn vovinam Việt Nam tranh thành tích tại Campuchia lần này. Tất cả vừa trải qua chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nhưng vẫn giữ tinh thần tập trung, đảm bảo phong độ để đạt thành tích châu Á.

Chương trình thi đấu sẽ kéo dài tới hết ngày 30-11, dự kiến thu hút 300 quan chức, HLV, VĐV từ các quốc gia tại châu lục tranh huy chương các nội dung đối kháng, biểu diễn quyền nam và nữ.

Cách đây 2 năm, giải vô địch châu Á 2024 tổ chức thi đấu 31 nội dung (9 đối kháng, 22 biểu diễn quyền). Đội tuyển vovinam Việt Nam giành vị trí số 1 với 15 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Mục tiêu của toàn đội trong giải năm nay là bảo vệ thành công vị trí số 1 châu Á.

MINH CHIẾN