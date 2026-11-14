Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026:

Vovinam chính thức tranh tài tại Đại hội

SGGPO

Lễ khai mạc môn vovinam trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Phường Chánh Hưng (TPHCM) sáng ngày 14-11.

VĐV vovinam cả nước đã bước vào tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NHƯ HUY
VĐV vovinam cả nước đã bước vào tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NHƯ HUY

Môn vovinam thu hút 400 VĐV từ 24 đơn vị trong cả nước góp mặt thi đấu tranh huy chương tại 26 nội dung (14 đối kháng, 12 biểu diễn quyền).

Lễ khai mạc môn thi đấu đã diễn ra sáng ngày 14-11 bằng chương trình ngắn gọn súc tích. Ngay tại Lễ khai mạc, các HLV, VĐV vovinam Việt Nam đã đạt thành tích huy chương tại Giải vô địch thế giới 2025 vinh dự được nhận Huân chương Lao động của Nhà nước.

Chương trình tranh tài môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 kéo dài tới ngày 19-11.

Trong từng ngày, VĐV sẽ thi đấu các nội dung đối kháng và biểu diễn quyền theo 2 buổi sáng/chiều. Trước khi VĐV thi đấu đối kháng, BTC sẽ cân trọng lượng chuyên môn theo quy định.

Những hình ảnh tại Lễ khai mạc môn vovinam của Đại hội:

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MINH CHIẾN (Ảnh: NHƯ HUY)

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