Giành 22 HCV, đội vovinam TPHCM giữ vững vị trí số 1 giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các gương mặt của đội vovinam TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành tích nhất toàn đoàn tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

Đội vovinam TPHCM đã dẫn đầu toàn đoàn về kết quả thi đấu tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: NGÔ BÁ

Giải vovinam vô địch trẻ quốc gia 2026 đã kết thúc với các trận thi đấu chung kết đối kháng ở tối ngày 7-7 trên sân đấu tại Nghệ An.

Khép lại giải năm nay, qua các nội dung đã tranh tài, võ sĩ trẻ của đội vovinam TPHCM đã giành 22 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ để giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

Trong thành tích chung của đội đội vovinam TPHCM, các VĐV đã giành được 7 ngôi vô địch ở nhóm tuổi 12-15, 8 ngôi vô địch tại nhóm tuổi 16-18 và 7 ngôi vô địch trong nhóm tuổi 19-21.

Một số kết quả HCV được chú ý của võ sĩ trẻ vovinam TPHCM tại giải năm nay như ngôi vô địch hạng cân 42kg nam của Lê Phạm Quang Phú (12-15 tuổi), hạng cân 54kg nữ của Nguyễn Huỳnh Phương Thảo (12-15 tuổi), biểu diễn quyền đơn luyện vũ khí nam – tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp của Hồ Chí Nam (12-15 tuổi), võ nhạc đồng đội nam bài số 1, võ nhạc đồng đội nữ bài số 1 (12-15 tuổi), biểu diễn quyền đơn luyện tay không – ngũ môn quyền của Nguyễn Quốc Dương (16-18 tuổi), song luyện vũ khí nam – song luyện kiếm của Gia Hưng/Quốc Dương (16-18 tuổi), đa luyện vũ khí nam của Bảo Phúc/Hữu Phước/Quốc Dương/Đăng Dương, 54kg nam của Đàm Thanh Tú (19-21 tuổi), 51kg nữ của Đỗ Thị Minh Trong (19-21 tuổi), 54kg nữ của Lý Thanh Vân (19-21 tuổi)…

Các đơn vị dẫn đầu thành tích nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức. Ảnh: MINH MINH

Trên bảng thành tích chung cuộc, xếp sau đội TPHCM là đội vovinam trẻ Cần Thơ với 12 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ còn hạng ba là đội Thanh Hóa với 8 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ.

Năm nay, giải đã ghi nhận 29 đơn vị cả nước tham gia tranh tài với tổng 78 bộ huy chương theo 3 nhóm tuổi. Có 10 đơn vị không giành được HCV. Trong đó, các đoàn Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Phòng và Gia Lai không giành được huy chương nào trong các kết quả thi đấu. Tại giải năm nay, võ sĩ vovinam trẻ của Hà Nội có 2 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ xếp hạng 8.

MINH CHIẾN