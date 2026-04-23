Vovinam TPHCM dẫn đầu tại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026

Các võ sĩ vovinam của TPHCM tiếp tục thể hiện chuyên môn tốt để giữ vững vị trí số 1 tại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026.

Đội vovinam TPHCM giành được vị trí số 1 tại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026. Ảnh: NGÔ BÁ

Chương trình thi đấu giải vovinam vô địch đội mạnh quốc gia 2026 đã khép lại ngày 23-4 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2), phường Kon Tum (Quảng Ngãi).

Trong giải năm nay, 48 nội dung đã được tổ chức dành cho VĐV đối kháng và thi đấu quyền được tranh tài.

Đội vovinam TPHCM tiếp tục khẳng định sức mạnh chuyên môn để giành vị trí số 1 với 13 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Trong thành tích này, võ sĩ vovinam TPHCM có 4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ ở các hạng cân đối kháng và 9 HCV, 2 HCB trong các nội dung thi đấu quyền.

Một số kết quả HCV của đội TPHCM có từ thành tích thi đấu của Nguyễn Tứ Cường (đối luyện tay không nam – ngũ môn quyền), Nguyễn Hoàng Tấn (đơn luyện vũ khí nam – tứ tượng côn pháp), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (đơn luyện tay không nữ - long hổ quyền), Nguyễn Thị Thanh Mai (đơn luyện vũ khí nữ - tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp), Đỗ Lý Minh Toàn/Nguyễn Trường Thọ (song luyện vũ khí nam – song luyện mã tấu), Lê Thanh Tuấn/Nguyễn Hoàng Thiên/Nguyễn Văn Nghĩa/Vũ Duy Bảo (đa luyện vũ khí nam), Vũ Duy Bảo/Nguyễn Hùng Dũng/Nguyễn Quốc Thảo/Phí Quang Phước (đòn chân tấn công nam), Nguyễn Hoàng Dũ/Võ Nguyễn Thu Thảo (tự vệ nữ), Trần Ngọc Tú (trên 92kg nam), Đinh Xuân Thủy (51kg nam), Điểu Trung (82kg nam), Lê Nguyễn Hoàng Nam (60kg nam)…

Xếp thứ 2 trên bảng thành tích chung cuộc là đội Cần Thơ với 10 HCV, 1 HCB còn hạng 3 là đội Thanh Hóa với 4 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ.

Các đơn vị Vĩnh Long, Quân đội, Ninh Bình, Đồng Nai ở vị trí tiếp theo. Trong giải, 9 đơn vị đã không giành được HCV.

Các đơn vị dẫn đầu thành tích nhận cờ lưu niệm. Ảnh: MINH MINH

Ở giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026, đội vovinam Hà Nội có 1 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ xếp hạng 12. Tấm HCV của vovinam Hà Nội thuộc về võ sĩ Ma Thị Hồng Nhung (70kg nữ). Đội Công an Nhân dân đạt thành tích 1 HCV với kết quả của võ sĩ Nguyễn Mạnh Cường (77kg nam) và xếp hạng 14.

MINH CHIẾN