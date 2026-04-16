Hơn 300 võ sĩ góp mặt tranh tài giải vovinam vô địch đội mạnh quốc gia 2026

VĐV sẽ tranh tài các nội dung tại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn vovinam Việt Nam tổ chức chương trình tranh tài tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2), phường Kon Tum (Quảng Ngãi) từ ngày 16 tới 24-4. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra ngày 18-4. Vào ngày 17-4, các đơn vị họp kỹ thuật đăng ký danh sách VĐV chính thức trước khi vào tranh tài.

Giải đấu đưa vào thi đấu 48 bộ huy chương (26 đối kháng, 22 quyền). Với biểu diễn quyền, các VĐV sẽ tranh tài các nội dung gồm quyền gồm đơn luyện nữ (viên phương quyền, long hổ quyền, thái cực đao pháp, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp), đơn luyện nam (thập thể bát thức, ngũ môn quyền, nhật nguyệt đại đao pháp, tứ tượng côn pháp), song luyện nữ (song luyện 3, song luyện kiếm), song luyện nam (song luyện vật 2, song luyện mã tấu), đa luyện nam (đa luyện tay không, đa luyện vũ khí), đa luyện nữ (đa luyện tay không, đa luyện vũ khí). Các nội dung đồng đội có đồng đội nam (ngũ môn quyền), đồng đội nữ (long hổ quyền), đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ, đồng đội kỹ thuật căn bản nam, đồng đội kỹ thuật căn bản nữ.

Trong đối kháng, 12 hạng cân nữ và 14 hạng cân nam được đưa vào tranh tài. Chương trình thi đấu giải năm nay thu hút hơn 300 VĐV của 23 đơn vị tham dự và đây là một trong những cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng của các đơn vị nhằm hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trong kỳ Đại hội năm nay, môn vovinam tổ chức 26 nội dung dành cho đối kháng và biểu diễn quyền.

MINH CHIẾN