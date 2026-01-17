TPHCM xác lập "kỷ lục kép" về đồng diễn Vovinam

Ngày 17-1 tại Trường Quốc tế Canada (phường Tân Mỹ), Hội thi Thể dục thể thao TPHCM năm học 2025-2026 chính thức khai mạc. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là lễ công bố xác lập “kỷ lục kép” Việt Nam và thế giới về đồng diễn võ nhạc Vovinam.

Màn trình diễn Vovinam tại chương trình. Ảnh: THANH TÙNG

Hội thi TDTT TPHCM năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức, thu hút khoảng 1.500 trường học trên địa bàn TPHCM tham dự. Các trường được chia thành 16 cụm chuyên môn, tranh tài ở 20 môn thể thao.

Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TPHCM; thúc đẩy phong trào thể thao học sinh nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện.

Các đoàn VĐV tham gia khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, hội thi còn là dịp đánh giá hiệu quả triển khai công tác thể thao học đường, năng lực quản lý và tổ chức của các cơ sở giáo dục, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng để tham gia các giải đấu toàn quốc.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình hôm nay là lễ công bố xác lập “kỷ lục kép” Việt Nam và thế giới về "Đồng diễn võ nhạc Vovinam tại nhiều điểm trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất" (con số BTC thống kê là 738.220 học sinh ở hơn 1.400 trường). Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đây lần thứ 2 thể thao học đường thành phố ghi dấu ấn bằng một kỷ lục có quy mô và sức lan tỏa lớn, khẳng định tinh thần kỷ luật, ý chí và khát vọng vươn lên của học sinh TPHCM.

Các đơn vị nhận kỷ lục Việt Nam và thế giới "Đồng diễn võ nhạc Vovinam tại nhiều điểm trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất". Ảnh: THANH TÙNG

"Thể thao học đường không chỉ là thi đấu để giành giải. Thể thao học đường còn là 'lớp học đặc biệt' giúp các học sinh rèn ý chí - kỷ luật - tinh thần đồng đội; biết tôn trọng luật chơi, tôn trọng đối thủ; trung thực trong thi đấu; hình thành lối sống tích cực, bền bỉ và biết vượt qua chính mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao thể lực, tầm vóc, góp phần hình thành thói quen vận động suốt đời", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho hay.

Đây không chỉ là một kỷ lục mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò nòng cốt của Liên đoàn và bộ môn Vovinam TPHCM trong việc kết nối, đồng hành và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của ngành VH-TT, gắn kết chặt chẽ với ngành GD-ĐT trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

NGUYỄN ANH