Đội tuyển vovinam Việt Nam bảo vệ vị trí số 1 thế giới với thành tích 24 HCV

Giải vovinam vô địch thế giới 2025 đã khép lại ngày cuối tại Indonesia và tuyển thủ Việt Nam đã bảo vệ thành công vị trí số 1 toàn đoàn.

Đội tuyển vovinam Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ở giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: MINH MINH

Ngày 7-11 theo giờ địa phương, giải vovinam vô địch thế giới 2025 chính thức khép lại với các trận chung kết cuối cùng của chương trình đối kháng. Và, đội tuyển vovinam Việt Nam bảo vệ mục tiêu giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn trong giải vô địch thế giới năm nay.

“Chúng tôi đánh giá các em đã nỗ lực thi đấu để giành thành tích. Năm nay, giải đấu ghi nhận nhiều VĐV trên thế giới đã có các kết quả tốt. Từ đó, chúng ta thấy phong trào vovinam tại nhiều quốc gia đang khá phát triển. Đội tuyển vovinam Việt Nam tập trung chuẩn bị và đảm bảo được kết quả đề ra”, lãnh đội vovinam Việt Nam tại giải – ông Ngô Bá Huy bày tỏ.

Trong ngày tranh tài cuối, đội tuyển vovinam Việt Nam chứng kiến tuyển thủ Nguyễn Mạnh Cường đã giành HCV hạng cân 72kg đối kháng nam. Đây cũng là tấm HCV cuối cùng của chúng ta tại giải.

Võ sĩ Việt Nam đã đạt kết quả khích lệ. Ảnh: MINH MINH

Toàn giải, võ sĩ vovinam Việt Nam giành 24 HCV, 1 HCB để đứng số 1 chung cuộc. Trong thành tích này, chúng ta đạt 14 HCV và 1 HCB của các nội dung biểu diễn; 10 HCV nội dung đối kháng. Nhóm tuyển thủ giành các HCV đối kháng gồm Phạm Thị Kiều Giang, Lê Thị Hiền, Thị Lài, Ma Thị Hồng Nhung, Hồ An Lĩnh, Nguyễn Hữu Toàn, Lý Chánh Đại, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quảng Triều và Trần Thanh Vy.

Trên bảng tổng sắp, xếp thứ nhì là đội Algeria với 9 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Đội Campuchia có vị trí hạng 3 với thành tích 7 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ. Giải đấu ghi nhận 26 đội tuyển đã tham gia tranh tài với tổng 45 bộ huy chương.

MINH CHIẾN