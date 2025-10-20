Đồng chí Võ Văn Mình Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc mừng Viện Vovinam Toàn cầu tại Lễ ra mắt. Ảnh: TÂM TRANG

Tham dự lễ ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng, Võ sư Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Quang cảnh lễ ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu

Cùng dự còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Liên đoàn Vovinam Thế giới và đại diện một số đơn vị, trường THCS, THPT trên địa bàn TPHCM.

Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một công bố Quyết định thành lập Viện Vovinam Toàn cầu

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Mỹ, Chánh Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam đã trao Quyết định công nhận Viện Vovinam Toàn cầu cho tiến sĩ Bùi Đặng Hồng Nhung, đại diện cho Viện Vovinam Toàn Cầu.

Trao Quyết định công nhận Viện Vovinam Toàn Cầu là thành viên Liên đoàn Vovinam Việt Nam

Theo đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, việc thành lập Viện Vovinam Toàn cầu đánh dấu bước phát triển chiến lược của võ học Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là Viện Vovinam đầu tiên tại khu vực phía Nam, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và lan tỏa tinh thần Vovinam Việt Võ Đạo trên quy mô toàn cầu. Với sứ mệnh kết nối võ đạo, khoa học và giáo dục hiện đại.

Võ sư Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa cho Trường Đại học Thủ Dầu Một và Viện Vovinam Toàn cầu

Trên nền tảng đó, Viện Vovinam Toàn cầu được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và lan tỏa tinh thần Vovinam Việt Võ Đạo, đồng thời là cầu nối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực võ học, nơi quy tụ chuyên gia, huấn luyện viên và sinh viên trong và ngoài nước, góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng và đưa tinh thần Việt Võ Đạo vươn ra toàn cầu.

Đồng chí Võ Văn Mình , Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Ra đời từ tinh thần thượng võ và lòng yêu nước, Vovinam – Việt Võ Đạo không chỉ là một môn võ, mà còn là biểu trưng của bản lĩnh, ý chí và tâm hồn Việt Nam. Trải qua hơn tám thập kỷ phát triển, Vovinam đã vươn xa ra thế giới, được hàng triệu môn sinh ở hơn 60 quốc gia yêu mến và luyện tập, trở thành cầu nối văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và sáng tạo.

Viện Vovinam Toàn cầu được thành lập với hai mục tiêu lớn: Nghiên cứu, đào tạo và phát triển Vovinam theo hướng học thuật khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; Bảo tồn, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa, khẳng định vị thế Vovinam như một biểu tượng tinh thần, di sản dân tộc Việt.

TÂM TRANG