Tham dự lễ ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng, Võ sư Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.
Cùng dự còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Liên đoàn Vovinam Thế giới và đại diện một số đơn vị, trường THCS, THPT trên địa bàn TPHCM.
Tại buổi lễ, ông Trần Văn Mỹ, Chánh Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam đã trao Quyết định công nhận Viện Vovinam Toàn cầu cho tiến sĩ Bùi Đặng Hồng Nhung, đại diện cho Viện Vovinam Toàn Cầu.
Theo đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, việc thành lập Viện Vovinam Toàn cầu đánh dấu bước phát triển chiến lược của võ học Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là Viện Vovinam đầu tiên tại khu vực phía Nam, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và lan tỏa tinh thần Vovinam Việt Võ Đạo trên quy mô toàn cầu. Với sứ mệnh kết nối võ đạo, khoa học và giáo dục hiện đại.
Trên nền tảng đó, Viện Vovinam Toàn cầu được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và lan tỏa tinh thần Vovinam Việt Võ Đạo, đồng thời là cầu nối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực võ học, nơi quy tụ chuyên gia, huấn luyện viên và sinh viên trong và ngoài nước, góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng và đưa tinh thần Việt Võ Đạo vươn ra toàn cầu.
Ra đời từ tinh thần thượng võ và lòng yêu nước, Vovinam – Việt Võ Đạo không chỉ là một môn võ, mà còn là biểu trưng của bản lĩnh, ý chí và tâm hồn Việt Nam. Trải qua hơn tám thập kỷ phát triển, Vovinam đã vươn xa ra thế giới, được hàng triệu môn sinh ở hơn 60 quốc gia yêu mến và luyện tập, trở thành cầu nối văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và sáng tạo.
Viện Vovinam Toàn cầu được thành lập với hai mục tiêu lớn: Nghiên cứu, đào tạo và phát triển Vovinam theo hướng học thuật khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; Bảo tồn, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa, khẳng định vị thế Vovinam như một biểu tượng tinh thần, di sản dân tộc Việt.