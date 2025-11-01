Đội tuyển vovinam Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Indonesia

Vovinam Việt Nam hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 1-11, thành viên đội tuyển vovinam Việt Nam lên đường tới Indonesia tranh tài giải vô địch thế giới lần thứ 8-2025. “Đội tuyển vovinam đã tập luyện kỹ càng và từng thành viên quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại giải đấu năm nay”, lãnh đội vovinam Việt Nam tại giải – ông Ngô Bá Huy trao đổi.

Lần tham dự này, đội tuyển vovinam cử 39 tuyển thủ góp mặt ở các nội dung dành cho đối kháng và biểu diễn. Mục tiêu toàn đội hướng tới là phấn đấu đứng trong nhóm đầu về thành tích huy chương. Ban huấn luyện chỉ đạo đội tuyển vovinam tranh tài giải vô địch thế giới 2025 gồm HLV trưởng Nguyễn Tuấn Thịnh và các HLV Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Quì, Nguyễn Bình Định.

Cách đây 2 năm, Việt Nam là chủ nhà giải vovinam vô địch thế giới 2023. Khi đó, Liên đoàn vovinam thế giới đưa vào tranh tài các nội dung dành cho biểu diễn quyền gồm Ngũ môn quyền, Tứ tượng côn pháp, Long hổ quyền, Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Thập tự quyền, Nhật nguyệt đại đao pháp, Thập thế bát thức quyền (đối với cá nhân); Đòn chân tấn công, Song luyện mã tấu, Song luyện kiếm, Song luyện 3, Song luyện dao, Đa luyện vũ khí, Đồng đội kỹ thuật căn bản, Đồng đội kiếm (đối với đồng đội) đối với nam và Long hổ quyền, Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Song đao pháp, Thái cực đơn đao pháp, Thập tự quyền (cá nhân) và Song luyện kiếm, Tự vệ nữ, Đa luyện vũ khí Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp, Đồng đội kỹ thuật căn bản, Đồng đội kiếm (đồng đội) dành cho nữ. Các hạng cân đối kháng nam từ 51kg tới trên 92kg còn nữ là từ 48kg tới trên 66kg.

Tại Indonesia lần này, Liên đoàn vovinam thế giới sẽ tiếp tục tổ chức thi đấu các nội dung quan trọng để võ sĩ được tranh thành tích cao nhất.

Một số tuyển thủ quan trọng của vovinam Việt Nam sẽ tham gia thi đấu như Phạm Thị Kiều Giang, Lê Thị Hiền, Thị Lài, Ma Thị Hồng Nhung, Hồ Anh Lĩnh, Nguyễn Hữu Toàn, Lý Chánh Đại, Nguyễn Mạnh cường, Nguyễn Quảng Triều, Trần Thanh Vy, Lâm Trí Linh, Lê Toàn Trung, Mai Đình Chiến, Nguyễn Tứ Cường, Hàng Thị Diễm My… Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra tới hết ngày 8-11.

MINH CHIẾN