Giải vô địch vovinam quốc gia 2025 có 22 đơn vị tham dự

Giải vô địch vovinam quốc gia 2025 ghi nhận đông đảo VĐV tham dự từ 22 đơn vị cả nước tranh tài các nội dung dành cho nam, nữ.

VĐV cả nước sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 tại Vĩnh Long. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải vô địch vovinam quốc gia 2025 sẽ khởi tranh ngày 7-9 tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long. Năm nay, ban tổ chức ghi nhận 22 đơn vị tham dự giải gồm An Giang, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Cần Thơ, Huế, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quân đội, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thanh Hóa, TPHCM và chủ nhà Vĩnh Long.

Toàn giải sẽ tranh tài các bộ huy chương dành cho nội dung quyền gồm đơn luyện nữ (viên phương quyền, long hổ quyền, thái cực đao pháp, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp), đơn luyện nam (thập thể bát thức, ngũ môn quyền, nhật nguyệt đại đao pháp, tứ tượng côn pháp), song luyện nữ (song luyện 3, song luyện kiếm), song luyện nam (song luyện vật 2, song luyện mã tấu), đa luyện nam (đa luyện tay không, đa luyện vũ khí), đa luyện nữ (đa luyện tay không, đa luyện vũ khí). Các nội dung đồng đội có đồng đội nam (ngũ môn quyền), đồng đội nữ (long hổ quyền), đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ, đồng đội kỹ thuật căn bản nam, đồng đội kỹ thuật căn bản nữ.

Về đối kháng, võ sĩ sẽ thi đấu hạng cân nam là từ 45kg tới trên 92kg còn hạng cân của nữ là từ 42kg tới trên 75kg.

Ban huấn luyện đội tuyển vovinam Việt Nam cho biết các tuyển thủ được trở lại thi đấu. Sau giải vô địch quốc gia, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn vovinam Việt Nam sẽ chọn đội hình xuất sắc nhất tham dự giải vô địch thế giới 2025.

MINH CHIẾN