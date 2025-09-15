Giành 16 HCV, đội tuyển vovinam TPHCM xếp hạng nhất giải vô địch quốc gia 2025

VĐV đội vovinam TPHCM đã thi đấu xuất sắc qua đó đứng vị trí số 1 toàn đoàn tại giải vô địch quốc gia 2025 vừa khép lại ở Vĩnh Long.

VĐV vovinam đã tranh tài hấp dẫn các nội dung. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu cuối 15-9 tại giải, ban tổ chức đã tiến hành tranh tài các trận chung kết đối kháng còn lại. Khép lại chương trình thi đấu, đội TPHCM giành vị trí số 1 với 16 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Ở thành tích trên, VĐV vovinam TPHCM giành 5 ngôi vô địch trong các nội dung đối kháng và 11 ngôi vô địch của biểu diễn quyền. Một số thành tích HCV của đội TPHCM có ở biểu diễn quyền trong nội dung song luyện mã tấu nam, tự vệ nữ, đòn chân tấn công nam, song luyện kiếm nữ, long hổ quyền nữ, ngũ môn quyền nam, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, thập thế bát thức quyền nam, nhật nguyệt đại đao pháp nam, tứ tượng côn pháp nam. Về đối kháng, các tấm HCV của đội vovinam TPHCM thuộc về võ sĩ Mai Ngọc Tú Lan (42kg nữ), Điểu Trung (82kg nam), Nguyễn Tiến Quyền (60kg nam), Phan Phi Long (64kg nam), Nguyễn Thị Hoài Linh (75kg nữ).

Xếp hạng nhì sau đội TPHCM là Cần Thơ với 10 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ còn hạng 3 là đội Thanh Hóa với 5 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ. Giải quy tụ 22 đơn vị cả nước tranh tài. Có 5 đơn vị không giành được HCV gồm Khánh Hòa, Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Lào Cai.

Giải đấu đã tranh tài 48 bộ huy chương trong đó VĐV thi đấu 26 nội dung đối kháng và 22 nội dung biểu diễn quyền.

Sau giải vô địch quốc gia, đội tuyển vovinam Việt Nam sẽ chọn các tuyển thủ xuất sắc tham dự giải vô địch thế giới diễn ra tại Indonesia tháng 11.

MINH CHIẾN