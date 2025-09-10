VĐV vovinam Việt Nam sẽ tham dự vô địch thế giới 2025

Ngày 10-9, giải vovinam vô địch quốc gia 2025 khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long và đây là cơ hội để Ban huấn luyện đội tuyển vovinam Việt Nam kiểm tra chuyên môn tuyển thủ trước khi góp mặt vô địch thế giới.

VĐV vovinam Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Giải vovinam vô địch quốc gia quy tụ tất cả võ sĩ có chuyên môn tốt nhất trong các nội dung tham gia. Chúng tôi cũng xem xét kỹ thành tích của tuyển thủ trọng điểm để lựa chọn lực lượng tham dự giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức ngay sau giải quốc gia ở Việt Nam”, phụ trách bộ môn vovinam (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn vovinam Việt Nam – ông Ngô Bá Huy trao đổi.

Tối ngày 10-9, giải vovinam vô địch quốc gia 2025 sẽ khai mạc. Giải quy tụ 22 đơn vị cả nước đăng ký thi đấu. VĐV sẽ tranh tài các bộ huy chương đối kháng dành cho nam từ 45kg tới trên 92kg và từ 42kg tới 75kg nữ. Đối với biểu diễn quyền, VĐV tham dự nhiều nội dung gồm đơn luyện nữ (viên phương quyền, long hổ quyền, thái cực đao pháp, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp), đơn luyện nam (thập thể bát thức, ngũ môn quyền, nhật nguyệt đại đao pháp, tứ tượng côn pháp), song luyện nữ (song luyện 3, song luyện kiếm), song luyện nam (song luyện vật 2, song luyện mã tấu), đa luyện nam (đa luyện tay không, đa luyện vũ khí), đa luyện nữ (đa luyện tay không, đa luyện vũ khí); đồng đội nam (ngũ môn quyền), đồng đội nữ (long hổ quyền), đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ, đồng đội kỹ thuật căn bản nam, đồng đội kỹ thuật căn bản nữ.

Tại ngày khai mạc, các VĐV tham dự nội dung quyền gồm viên phương quyền nữ, song luyện vật 2 nam, thái cực đơn đao pháp nữ, song luyện mã tấu nam, tự vệ nữ và đối kháng 77kg nam, 82kg nam, trên 92kg nam và 45kg nữ, trên 75kg nữ.

Giải vovinam vô địch thế giới 2025 sẽ tổ chức tại Bali (Indonesia) từ ngày 1 tới 10-11. Đội tuyển vovinam Việt Nam dự kiến tham gia 10 nội dung đối kháng và 22 nội dung biểu diễn quyền tại giải này.

MINH CHIẾN