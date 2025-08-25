Vòng Chung Kết Cuộc thi Võ nhạc Vovinam Dance 2025 mang đến cho khán giả những sôi động và bùng nổ cảm xúc vào tối 24-8.

Bùng nổ cảm xúc tại Võ nhạc Vovinam Dance 2025. Ảnh: Quỳnh Mai

Vovinam Dance 2025 là cuộc thi dành cho học sinh các cấp do Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Đài Hà Nội phát động từ ngày 18-3. Vòng loại cuộc thi võ nhạc Vovinam Dance 2025 tổ chức trực tuyến từ ngày 1-4 đến 31-7 trên Vovinam Digital.

Cuộc thi không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một sáng kiến, một sân chơi văn hóa thể thao sáng tạo, khích lệ tinh thần rèn luyện thể chất vừa khỏe vừa vui cho học sinh, tránh xa các hoạt động giải trí thụ động. Qua đó khuyến khích sự sáng tạo của học sinh thông qua các bài tập ngẫu hứng và tiết mục nhảy tự chọn.

Các VĐV trình diễn phần thi của đội mình trong đêm chung kết.

Sau 4 tháng tranh tài ở ba bảng thi với tám đội thi và ba cá nhân xuất sắc nhất: Nhóm dưới 15 tuổi (Ia Grai Gia Lai, Trấn Giang Kids, Vovinam Phú Yên - Đắk Lắk, Kiếm Bạc Kiên Giang), Nhóm trên 15 tuổi (Linh Phong Vũ, Mỹ Tho Đại Phố, Falcon, Hào Khí Tây Đô), và bảng cá nhân (Nguyễn Ngọc Phong Thu, Nguyễn Huỳnh Thiên Phương, Nguyễn Hồ Hồng Dương).

Ở vòng chung kết tổ chức tại Nhà hát VOH Music One Opera House (phường Đa Kao, TP.HCM), các thí sinh đã cùng nhau mang đến những màn biểu diễn bùng nổ trên sân khấu. Họ đã kết hợp tinh hoa kỹ thuật Vovinam với âm nhạc và vũ đạo sáng tạo, mang đến những màn trình diễn đặc sắc.

BTC trao giải cuộc thi võ nhạc ở hạng mục Nhóm từ 15 tuổi trở lên.

Ngôi vô địch cá nhân thuộc về Nguyễn Huỳnh Thiên Phương, hạng nhất Nhóm dưới 15 tuổi thuộc về Trấn Giang Kids, nhà vô địch Nhóm trên 15 tuổi thuộc về Falcon.

Võ nhạc là sự sáng tạo, mang hơi thở hiện đại trên nền tảng Việt Võ đạo - môn võ thuật truyền thống của Việt Nam do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. "Võ nhạc" là sự kết hợp giữa võ thuật, âm nhạc và vũ đạo, tạo nên những màn trình diễn đầy nghệ thuật. Võ nhạc vovinam được đưa vào giảng dạy trong nhà trường từ năm 2013, lan tỏa rộng rãi trong các em học sinh. Song để có một cuộc thi võ nhạc như lần này, phải mất tới mười mấy năm.

DŨNG PHƯƠNG