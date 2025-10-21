Các môn khác

Đội tuyển vovinam Việt Nam cử 39 tuyển thủ tranh tài giải vô địch thế giới 2025

SGGPO

Đội tuyển vovinam Việt Nam đã đăng ký lực lượng nhiều tuyển thủ hàng đầu tham dự giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức ở Indonesia.

Vovianm Việt Nam góp mặt với các tuyển thủ hàng đầu tại giải vô địch thế giới 2025 sẽ tổ chức ở Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Giải vô địch thế giới 2025 có ý nghĩa lớn về chuyên môn. Sau quá trình tập huấn chuẩn bị lực lượng, ban huấn luyện đội tuyển vovinam lựa chọn các tuyển thủ tốt nhất tham dự giải lần này. Chúng tôi rất hy vọng từng tuyển thủ đạt được thành tích chuyên môn tốt nhất”, phụ trách bộ môn vovinam (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn vovinam Việt Nam – ông Ngô Bá Huy trao đổi.

Năm nay, đội tuyển vovinam Việt Nam đăng ký 39 tuyển thủ tham dự các nội dung dành cho đối kháng và biểu diễn quyền. Trong đó, một số gương mặt được chú ý như Lê Thị Hiền, Thị Lài, Ma Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Thị Kiều Giang, Nguyễn Mạnh Cường, Lý Chánh Đại, Trần Thanh Vi, Nguyễn Mạnh Phi, Lê Đức Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Quang Triều, Lâm Trí Linh…

Tham dự giải vô địch thế giới 2025, vovinam TPHCM đóng góp lực lượng đáng kể vào thành phần đội tuyển quốc gia với 19 tuyển thủ (Tứ Cường, Hoàn Tấn, Ngọc Trâm, Đình Chiến, Duy Bảo, Tấn Thành, Trọng Nhân, Minh Toàn, Trường Thọ, Thanh Tuấn, Kim Hằng, Hoàng Dũ, Thị Lời, Thu Thảo, Hùng Dũng, Văn Nghĩa, Thanh Mai, Kiều Giang, Chánh Đại).

Tại giải vovinam vô địch thế giới 2025, HLV trưởng Nguyễn Tấn Thịnh cùng các HLV trong ban huấn luyện gồm Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Quì, Nguyễn Bình Định sẽ chỉ đạo chuyên môn tuyển thủ thi đấu.

Năm 2023 khi giải vô địch thế giới tổ chức tại Việt Nam, đội tuyển vovinam Việt Nam đã xếp vị trí số 1 với 18 HCV (10 HCV đối kháng, 8 HCV biểu diễn).

Giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức tại thành phố Bali (Indonesia) từ ngày 1 tới 8-11.

MINH CHIẾN

