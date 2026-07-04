Hơn 500 VĐV tranh tài giải vovinam vô địch trẻ quốc gia 2026

Giải vovinam vô địch trẻ quốc gia 2026 chính thức khai mạc tại Nghệ An để tạo sân chơi chuyên môn giá trị cho võ sĩ trẻ cả nước.

Các võ sĩ vovinam trẻ trong cả nước tiếp tục tranh tài giải năm nay để tạo nên các cuộc thi đấu hấp dẫn như tại năm 2025. Ảnh: VVF

Ngày 3-7, giải vovinam vô địch trẻ quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An.

Năm nay, giải thu hút hơn 500 VĐV từ 29 đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài. Năm ngoái, đội vovinam trẻ TPHCM đã giành vị trí nhất toàn đoàn với tổng thành tích 18 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Năm nay, Ban huấn luyện đội vovinam trẻ TPHCM tiếp tục đăng kí thi đấu các võ sĩ chuyên môn tốt nhất để hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí số 1 của mình.

Năm nay là lần thứ 23, giải vovinam vô địch trẻ quốc gia do Cục TDTT Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn vovinam Việt Nam tổ chức.

Theo quy định, các VĐV được đăng ký nội dung thi đấu theo 3 nhóm tuổi tại giải gồm 12-15, 16-18 và 19-21.

Ở giải lần này, Ban tổ chức quy định đối với đối kháng, VĐV sẽ thi đấu loại trực tiếp một lần thua. VĐV nhóm tuổi 12-15 và 16-18 thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 1 phút 30 giây, nghỉ giữa các hiệp 45 giây. Võ sĩ nhóm tuổi 19-21 thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 02 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút.

“Trường hợp 2 VĐV hòa điểm ở 3 hiệp chính, 2 VĐV sẽ bước vào các hiệp phụ theo thể thức “Điểm Vàng” với thời gian thi đấu và nghỉ giữa hiệp tương ứng hiệp chính. Trận đấu kết thúc ngay tại thời điểm có VĐV ghi được điểm trước; Nếu sau 3 hiệp Điểm Vàng cả 2 VĐV vẫn hòa thì 2 bên sẽ tiếp tục thi đấu hiệp “Điểm Vàng thứ 4” nhằm phân định thắng thua. VĐV có cường độ tấn công chủ động và tích cực hơn sẽ được tuyên bố thắng ưu thế; Trong trường hợp các chỉ số ưu thế vẫn ngang bằng, trận đấu sẽ tiếp tục theo thể thức “Điểm Vàng, Ưu Thế” cho đến khi xác định được người thắng cuộc...”, một trong những nội dung được chú ý ở giải năm nay.

Giải vovinam vô địch trẻ quốc gia 2026 có 80 bộ huy chương thi đấu. Trong đó, nội dung quyền sẽ tranh tài 34 bộ huy chương. Các võ sĩ đối kháng sẽ thi đấu tranh thành tích ở 46 bộ huy chương. Nhóm tuổi 12-15 có 16 hạng cân (8 nội dung nam, 8 nội dung nữ); nhóm tuổi 16-18 có 22 hạng cân (12 nam, 10 nữ); nhóm tuổi 19-21 có 8 hạng cân (4 nam, 4 nữ). Giải đấu năm nay sẽ kéo dài đến ngày 9-7.

MINH CHIẾN