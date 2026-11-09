400 VĐV Vovinam tranh tài hấp dẫn tại Đại hội

Vovinam sẽ là môn thi đấu tiếp theo nằm trong chương trình chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục tranh tài tại TPHCM.

Các võ sĩ vovinam Việt Nam sẽ bước vào tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Năm nay, chúng tôi ghi nhận nhiều VĐV hàng đầu Vovinam cả nước góp mặt thi đấu. Đại hội thể thao toàn quốc có giá trị đặc biệt về chuyên môn, đồng thời giúp các đơn vị đánh giá công tác đào tạo huấn luyện, phát triển từng nội dung trọng tâm qua mỗi 4 năm. Do vậy, sự cạnh tranh thành tích sẽ quyết liệt ở năm nay”, phụ trách bộ môn Vovinam (Cục Thể dục – Thể thao Việt Nam) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, ông Ngô Bá Huy trao đổi.

Vovinam Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 14 tới 19-11 tại Nhà thi đấu Phường Chánh Hưng (TPHCM) với 400 VĐV từ 24 đơn vị cả nước dự tranh.

Vovinam thi đấu 14 hạng cân đối kháng. Nội dung cho nam gồm: trên 45kg đến 50kg, trên 55kg đến 60kg, trên 60kg đến 65kg, trên 65kg đến 70kg, trên 70kg đến 75kg, trên 75kg đến 80kg, trên 80kg đến 85kg, trên 85kg đến 90kg.

Nội dung cho nữ có các hạng cân: trên 45kg đến 50kg, trên 50kg đến 55kg, trên 55kg đến 60kg, trên 60kg đến 65kg, trên 65kg đến 70kg, trên 70kg đến 75kg.

Đồng thời, 12 nội dung biểu diễn quyền được tổ chức lần lượt gồm đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền; đơn luyện tay không nữ: Thái cực đơn đao pháp; đơn luyện vũ khí nữ: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp; đơn luyện tay không nam: Ngũ môn quyền; đơn luyện vũ khí nam: Nhật nguyệt đại đao pháp; song luyện tay không nữ: Song luyện 3; song luyện vũ khí nữ: Song luyện kiếm; song luyện tay không nam: Song luyện vật 2; song luyện vũ khí nam: Song luyện mã tấu; đa luyện vũ khí nữ; quyền đồng đội nữ: Long hổ quyền; đòn chân tấn công nam.

Theo dự báo của giới chuyên môn, võ sĩ Vovinam chủ nhà TPHCM sẽ chiếm ưu thế. Ngoài ra, các đơn vị như Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội, Quân đội… cũng có nhiều VĐV mạnh tại nhiều nội dung.

Một số VĐV hàng đầu Vovinam Việt Nam dự Đại hội năm nay là Nguyễn Thanh Liêm, Mai Ngọc Tú Lan, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Diễm My, Mai Thị Hồng Nhung, Đỗ Đình Quốc, Nguyễn Đạt Huy Long, Trần Thanh Đô, Nguyễn Tứ Cường, Lê Thị Thúy, Lê Hồng Phượng Ngân, Lê Đức Anh, Lưu Huỳnh, Huỳnh Thị Diệu Thảo, Nguyễn Phương Anh, Lâm Gia Huy, Trần Tấn Luận, Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Hoài Nương…

MINH CHIẾN