Đá cầu TPHCM hoàn thành chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 2 HCV để xếp nhất toàn đoàn.

Môn đá cầu đã hoàn thành chương trình tranh tài tại Đại hội năm nay. Ảnh: MINH MINH

Ngày 29-11, môn đá cầu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã chính thức khép lại sau các trận chung kết.

Trong kỳ Đại hội năm nay, đội TPHCM giành 7 tấm huy chương (2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ), giữ vị trí số 1 toàn đoàn. Đội chủ nhà góp mặt trong 3 trận chung kết ở nội dung đồng đội đội tuyển nam, đôi nữ và đội tuyển nam.

Tại chung kết đôi nữ, Nguyễn Ngọc Phương Liên và Lê Phạm Hoàng Anh (TPHCM) chiến thắng trước đôi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thị Bích Trâm (Đồng Tháp) xuất sắc có HCV. Còn chung kết đồng đội đội tuyển nam, TPHCM vượt qua Bắc Ninh để giữ vị trí số 1.

Tiếc rằng ở chung kết đội tuyển nam, đội chủ nhà lại thất bại đáng tiếc trước đội Phú Thọ.

Vị trí thứ nhì toàn đoàn năm nay là đội Đồng Tháp (2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ) và hạng ba là Hà Nội (1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).

Hà Nội chỉ giành được chiến thắng tại chung kết nội dung đồng đội nam nữ phối hợp khi đối đầu trước đội Huế.

Xếp sau 3 đội dẫn đầu là các đơn vị Huế, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An và Lào Cai. Sau chương trình đá cầu trong nhà, các VĐV sẽ bước vào tranh tài đá cầu bãi biển thuộc khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ ngày 3 đến 10-12 tại Bãi sau, phường Vũng Tàu (TPHCM).

MINH CHIẾN