Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ hai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ngày 28-11 và thể hiện sự tự tin về chuyên môn qua những chia sẻ sau thi đấu.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục có HCV nội dung 5.000m nữ trong ngày thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Phóng viên: - Nguyễn Thị Oanh đánh giá thế nào về tấm HCV thứ 2 của mình tại Đại hội?

VĐV Nguyễn Thị Oanh: - Tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Dù phải tranh tài ở 2 nội dung trong 2 ngày liên tiếp, tôi vẫn giữ quyết tâm và hoàn thành mục tiêu giành HCV. Tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã dành tình cảm và cổ vũ cho mình trong suốt quá trình thi đấu.

Phóng viên: - Oanh góp mặt 4 nội dung tại Đại hội, vậy chiến thuật đã được xây dựng ra sao?

VĐV Nguyễn Thị Oanh: - Về cơ bản, tôi đã chuẩn bị kỹ ngay từ đầu năm tới nay. Do vậy, tôi quyết tâm và tập trung đảm bảo giữ vững kết quả ở 4 nội dung tham gia. Tuy nhiên, phía trước còn 2 nội dung tiếp theo nên tôi vẫn giữ tinh thần thoải mái để không gặp áp lực cho bản thân.

Phóng viên: - Sau Đại hội năm nay, Nguyễn Thị Oanh có những mục tiêu nào tiếp theo?

VĐV Nguyễn Thị Oanh: - Trước mắt, tôi tập trung thi đấu tại Đại hội lần này. Sau đó, Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam và địa phương có những chương trình dành cho tôi. Với bất kể mục tiêu nào, tôi vẫn nỗ lực tập trung làm tốt nhiệm vụ để đạt được thành tích theo phong độ của mình.

Phóng viên: - Xin cám ơn Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh nhận HCV trong ngày tranh tài. Ảnh: MINH CHIẾN Sáng 28-11 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM), Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành chung kết 5.000m nữ với vị trí số 1 qua thành tích 16 phút 45 giây 88. Xếp thứ 2 là Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa, 17 phút 03 giây 75), còn HCĐ là Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk, 17 phút 09 giây 53). Toàn nội dung có 5 VĐV góp mặt.

MINH CHIẾN (thực hiện)