Kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh chiến thắng giải Marathon Di sản Hà Nội 2026

Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc về đích đầu tiên cự ly marathon - 42km nam. Ảnh: SCM

Sáng 8-11, Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 với 18.000 người tham dự chính thức tranh tài 4 cự ly dành cho người lớn (nam, nữ) gồm marathon – 42km, bán marathon – 21km, 10km và 5km trên cung đường qua các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội với đích tại khu vực Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Trước đó, giải có chuỗi hoạt động thi đấu chạy trẻ em Kid Dash với cự ly 2,1km tổ chức ngày 7-11.

Đường chạy marathon – 42km nam chứng kiến cuộc bám đuổi quyết liệt giữa 5 gương mặt ở nhóm đầu gồm Hoàng Nguyên Thanh, Hitley Ombisi Ademo (Kenya), Đặng Anh Quyết, Nguyễn Văn Tuân, Trần Quang Độ, Nguyễn Mai Trung.

Hitley Ombisi Ademo là người dẫn đầu của cuộc đua tranh trong phần lớn thời gian. Khi các VĐV bước vào những km cuối, Hoàng Nguyên Thanh quyết định đẩy cao tốc độ, sau đó về đích đầu tiên với kết quả 2 giờ 30 phút 14 giây. Về nhì là Hitley Ombisi Ademo với thành tích 2 giờ 42 phút 12 giây và vị trí thứ ba là Nguyễn Văn Tuân (2 giờ 44 phút 38 giây).

Hoàng Nguyên Thanh đang giữ kỷ lục quốc gia marathon – 42km nam tại Việt Nam là 2 giờ 18 phút 43 giây. Năm nay, anh giành HCV nội dung marathon trong chương trình thi đấu môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trên đường chạy marathon – 42km nữ, VĐV Agnes Katunge Mutune (Kenya) về đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 48 phút 21 giây. VĐV Doãn Thị Oanh của Việt Nam về đích thứ nhì, kết quả: 2 giờ 55 phút 20 giây.

Trong khi đó, vô địch cự ly bán marathon – 21km nam là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường (1 giờ 11 phút 05 giây) còn nhất nữ là Đoàn Thu Hằng (1 giờ 24 phút 27 giây).

Tại nội dung 10km, VĐV Nguyễn Hoàng Thịnh (33’11”) cán đích đầu tiên nam còn Ly Ngọc Hà (41’02”) về nhất nữ. Trong khi đó, Đồng Minh Hải về nhất 5km nam và Giàng Thị Lan nhất 5km nữ.

Năm nay là năm thứ 9 giải được tổ chức và là năm thứ 3 mang tên “Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội”. Giải chạy là thành viên thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu.

MINH CHIẾN