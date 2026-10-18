VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, Huỳnh Anh Khôi bảo vệ ngôi vô địch giải Marathon Quốc tế Hà Nội 2026

Các cuộc so tài trên cung đường chạy marathon 42km nam, nữ mùa giải năm nay tiếp tục chứng kiến 2 gương mặt quen thuộc Phạm Thị Hồng Lệ và Huỳnh Anh Khôi về đích đầu tiên.

Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục vô địch nội dung marathon - 42km nữ. Ảnh: VPIM

Hơn 11.000 VĐV trong nước và quốc tế đã lần lượt thi đấu 4 cự ly marathon 42km, bán marathon 21km, 10km, 5km nam, nữ tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội 2026 - VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 sáng ngày 18-10 trên cung đường xuất phát từ khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cự ly marathon 42km nam chứng kiến 3 VĐV Huỳnh Anh Khôi, Phạm Đức Thọ và Đặng Anh Quyết bám đuổi nhau với khoảng cách khá sít sao để tranh kết quả cao nhất. Với sự tự tin và kinh nghiệm của mình, VĐV người TPHCM Huỳnh Anh Khôi vượt lên về đích đầu tiên với kết quả 2 giờ 31 phút 48 giây.

Chiến thắng giúp Anh Khôi bảo vệ thành công vị trí số 1 marathon 42km nam từng giành được trong giải này vào năm ngoái.

VĐV Huỳnh Anh Khôi về đích đầu tiên cự ly marathon - 42km nam tại Hà Nội. Ảnh: VPIM

Với cuộc thi đấu marathon 42km nữ, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ tỏ rõ vượt trội mọi đối thủ vì thế dễ dàng về đích thứ nhất với thời gian 2 giờ 47 phút 51 giây. Cô từng giành vị trí số 1 nội dung này tại giải Giải Marathon Quốc tế Hà Nội 2025.

Ở cuộc so tài bán marathon 21km nam, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường về nhất với thời gian 1 giờ 09 phút 57 giây. Về thứ nhì và ba lần lượt là Nguyễn Hoàng Thịnh (1 giờ 11 phút 40 giây), Hoàng Viết Vĩ Ly (1 giờ 14 phút 02 giây). Trung Cường mới đây là tuyển thủ đội điền kinh Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20 trong tháng 9 tại Nhật Bản.

Trong khi đó, về nhất nội dung bán marathon 21km nữ là tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Thu Hà với thời gian 1 giờ 25 phút 31 giây.

Cùng sáng thi đấu, người hâm mộ điền kinh Việt Nam được chứng kiến cựu tuyển thủ quốc gia Khuất Phương Anh góp mặt tranh tài để giữ vị trí số 1 cự ly 5km nữ với thời gian 18’52” trong khi Trịnh Quốc Lượng vô địch cự ly 10km nam (32’54”) còn Ly Ngọc Hà về nhất 10km nữ (38’28”).

Giải năm nay là mùa thứ 7 tổ chức trên các cung đường tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, đường chạy được kiểm tra chất lượng do Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) cấp chứng nhận đạt chuẩn.

Năm ngoái, VĐV Huỳnh Anh Khôi vô địch cự ly marathon – 42km nam bằng kết quả: 2 giờ 25 phút 15 giây; Phạm Thị Hồng Lệ vô địch 42km nữ: 2 giờ 53 phút 57 giây.

MINH CHIẾN