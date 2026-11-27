Môn điền kinh diễn ra hấp dẫn ngay buổi sáng đầu tiên 27-11 trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Nguyễn Thị Oanh (giữa) giành HCV đầu tiên cho mình tại Đại hội. Ảnh: MINH CHIẾN

Bất ngờ lớn nhất của buổi sáng thi đấu chính môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là việc kỷ lục gia chạy ngắn tốt nhất Việt Nam Ngần Ngọc Nghĩa bị loại tại bán kết nội dung 100m.

Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) hoàn thành tốt vòng loại thứ nhất với kết quả 10”60 và giành quyền vào bán kết.

Tuy nhiên trong lượt thi đấu bán kết, Ngần Ngọc Nghĩa đã phạm quy xuất phát sớm trước hiệu lệnh. Với lỗi trên, tuyển thủ quốc gia này bị loại theo luật quy định.

Ngần Ngọc Nghĩa thất vọng khi phạm quy ở bán kết 100m nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Việc ứng cử viên số 1 tranh tấm HCV là Ngần Ngọc Nghĩa bị loại sẽ giúp các đối thủ còn lại thoải mái tìm cơ hội tranh vị trí cao nhất. Theo kết quả sau vòng loại, 8 gương mặt vào chung kết tranh huy chương 100m nam gồm Tô Hùng Cường, Đinh Hoàng Quốc Bảo, Nguyễn Bá Kiên, Tạ Ngọc Tưởng, Trương Văn Hiếu, Châu Nguyên Phú, Nguyễn Văn Quyết và Trương Huỳnh Minh Trí.

Trong khi đó, buổi sáng thi đấu đã chứng kiến 3 nội dung đầu tiên xác định những nhà vô địch nhận HCV.

Ở chung kết đẩy tạ nam, sau các lượt ném quyết định, VĐV Kha Trung Tín của đoàn Cần Thơ đạt 16m60, nhận HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên được trao tại các nội dung thi đấu trong sân môn điền kinh Đại hội.

Bất ngờ khi VĐV chủ nhà TPHCM là Phan Thanh Bình chỉ đạt 15m31 nhận HCB, trong khi HCĐ thuộc về Doanh Tiến Phúc (Lâm Đồng, 15m09).

Trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) tiếp tục giữ phong độ tốt nhất hoàn thành nội dung thi đấu với thành tích 10’34”98 và giành HCV đầu tiên cho mình tại Đại hội.

Nội dung chỉ có 5 VĐV tham dự. Do vậy, Nguyễn Thị Oanh không gặp nhiều trở ngại và hoàn thành thi đấu ở vị trí số 1 đúng mục tiêu đặt ra. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng, 10’41”53) và Đinh Thị Thu Hương (10’53”05).

Nguyễn Thị Oanh thi đấu 3.000m chướng ngại vật. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tại chung kết nhảy xa nữ có 10 VĐV tranh tài. Dù vậy, cuộc cạnh tranh HCV chỉ diễn ra hấp dẫn giữa 3 tuyển thủ quốc gia gồm Trần Thị Loan (Đà Nẵng), Vũ Thị Ngọc Hà (Ninh Bình) và Hà Thị Thúy Hằng (Phú Thọ).

Trần Thị Loan đã đạt kết quả tốt nhất 6m23 nhận HCV, trong khi Vũ Thị Ngọc Hà thua sít sao, đứng hạng nhì với thành tích 6m22. HCĐ thuộc về Hà Thị Thúy Hằng (6m04). Cách đây 1 năm, Trần Thị Loan đã giành HCV nhảy xa nữ tại SEA Games 33-2025 với kết quả 6m53.

MINH CHIẾN