Chung kết thi đấu ngày 26-11 của môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc tiếp tục chứng kiến những kỷ lục mới được thiết lập tạo nên cuộc so tài hấp dẫn chuyên môn.

Lương Jeremie Loic Nino mang về HCV cho đội chủ nhà TPHCM. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngay trong chung kết nội dung đầu tiên của ngày thi đấu là 50m bướm nam, người hâm mộ và giới chuyên môn chứng kiến Lương Jeremie Loic Nino (TPHCM) đạt thành tích xuất sắc để phá Kỷ lục Quốc gia và Kỷ lục Đại hội.

Kình ngư của đội TPHCM giành HCV khi về nhất với thời gian 23”74, vượt qua 2 người bám đuổi là Nguyễn Hoàng Khang (Công an Nhân dân), Liêu Chí Vỹ (An Giang) để giành HCV.

Kết quả của Lương Jeremie Loic Nino được công nhận kỷ lục mới khi vượt qua Kỷ lục Quốc gia cũ 23”97 và Kỷ lục Đại hội cũ 24”22. Đây là tấm HCV thứ 4 của mà đội bơi TPHCM có tại Đại hội năm nay.

Tiếp sau đó, đường đua xanh chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại chung kết 50m ếch nữ từ các kình ngư Phạm Thị Vân (Thanh Hóa), Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội), Võ Thị Bảo Ngọc (Quân đội), Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM).

Về đích đầu tiên là Phạm Thị Vân với kết quả 27”06 để trở thành Kỷ lục Quốc gia và Kỷ lục Đại hội mới. Thành tích trên là HCV đầu tiên của đội bơi Thanh Hóa tại Đại hội lần này.

Phạm Thị Vân (giữa) có HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cùng ngày thi đấu, giới chuyên môn chứng kiến Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), giành HCV và phá Kỷ lục Đại hội với kết quả 2’01’29. Cô chiến thắng sự bám đuổi của Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội, 2’01”66) và Nguyễn Khả Nhi (TPHCM, 2’04”68) để xuất sắc giữ vị trí số 1.

Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo không gặp nhiều áp lực nên về đích thứ nhất và phá Kỷ lục Đại hội với kết quả 2’12”60 (KL cũ: 2’12”82). Tại nội dung, Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) có HCB với thành tích 2’18”13.

Vào cuối ngày tranh tài, đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam của TPHCM gồm Trần Duy Khôi, Bùi Sỹ Nhật, Lương Jeremie Loic Nino, Trịnh Trường Vinh đã chiến thắng sự bám đuổi của đội Quân đội, Đà Nẵng để giành HCV với kết quả 3’45”70. Thành tích đã được công nhận là Kỷ lục Đại hội mới.

Tại bảng tổng sắp hiện tại, đội Quân đội giữ vị trí số 1 với 11 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ còn hạng nhì là Tây Ninh với 8 HCV, 7 HCB. Chủ nhà TPHCM đang có 6 HCV, 11 HCB, 10 HCĐ nên giữ hạng 3.

MINH CHIẾN