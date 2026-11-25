Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang bước vào những ngày tranh tài sôi động với hàng loạt kỷ lục mới được xác lập. Đoàn thể thao TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 68 HCV, trong khi Hà Nội nỗ lực thu hẹp khoảng cách và Quân đội vươn lên mạnh mẽ nhờ thành tích ở các môn thể thao thế mạnh.

Môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc 2026 đột phá với nhiều kỷ lục. Ảnh: HTC

Những cuộc đua giàu sức hấp dẫn

Tâm điểm của Đại hội những ngày qua vẫn là đường đua xanh tại CLB bơi Phú Thọ (TPHCM), nơi liên tiếp chứng kiến những màn so tài hấp dẫn giữa các tuyển thủ quốc gia và những gương mặt trẻ triển vọng.

Trở lại thi đấu sau thời gian dài chia tay đội tuyển quốc gia, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét. Trong tối 24-11, cô xuất sắc giành HCV nội dung 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 75, vượt qua kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập cách đây 8 năm (1 phút 03 giây 71).

Sau đó, Ánh Viên cùng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Quang Thuấn đưa đội Quân đội lên bục cao nhất ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam - nữ với thành tích 3 phút 58 giây 95, phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội. Ánh Viên hiện đã sở hữu 3 HCV và 1 HCB tại kỳ Đại hội năm nay.

Đường đua xanh cũng ghi nhận phong độ ấn tượng của Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) khi cô nâng bộ sưu tập HCV lên con số 4 sau chiến thắng ở hai nội dung 100m bướm và 1.500m tự do nữ. Kình ngư 18 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) gây bất ngờ khi vượt qua đàn anh Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 400m tự do nam. Trong khi đó, Trịnh Trường Vinh mang về HCV quý giá cho TPHCM ở nội dung 100m ngửa nam.

Ở môn bắn súng, ngay trong ngày khởi tranh 24-11, xạ thủ Triệu Thị Hoa Hồng (TPHCM) đã xác lập kỷ lục Đại hội ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ với 584 điểm, vượt qua thành tích 581 điểm tồn tại từ năm 2018.

An Giang vô địch đồng đội xe đạp đường trường, xếp trên TPHCM và Đồng Tháp. Ảnh: HTC

Sáng 25-11, trên cung đường Rừng Sác (xã Cần Giờ), các tay đua An Giang tiếp tục khẳng định sức mạnh ở môn xe đạp đường trường. Với đội hình gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Lâm Thị Kim Ngân, An Giang giành HCV nội dung đồng đội tính giờ nữ, xếp trên TPHCM và Đồng Tháp.

TPHCM duy trì lợi thế

Với 68 HCV, 48 HCB và 71 HCĐ, đoàn thể thao TPHCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 187 huy chương các loại. Thành công của các môn thể hình, quần vợt, võ cổ truyền, đấu kiếm, bơi và xe đạp đường trường những ngày qua giúp đoàn chủ nhà duy trì khoảng cách 12 HCV so với Hà Nội.

Thể thao Thủ đô đang tăng tốc đáng kể với 56 HCV. Những thành tích nổi bật ở wushu, bắn cung cùng lực lượng hùng hậu ở nhiều môn chuẩn bị bước vào tranh tài giúp Hà Nội tiếp tục tạo sức ép lên đoàn chủ nhà.

Đáng chú ý là sự vươn lên của đoàn Quân đội. Những tấm HCV liên tiếp ở môn bơi và bắn súng giúp đoàn này củng cố vị trí thứ ba với 32 HCV, xếp trên Công an nhân dân (28 HCV), Hải Phòng (20 HCV) và Cần Thơ (19 HCV).

"Tiểu tiên cá" Ánh Viên rạng rỡ trên đường đua xanh. Ảnh: HTC

Trong chiều và tối 25-11, sự chú ý sẽ hướng về sân vận động Thống Nhất khi môn điền kinh chính thức bước vào tranh tài với 48 bộ huy chương trong chương trình thi đấu tại Đại hội. Đây cũng là một trong những môn được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi đáng kể trên bảng tổng sắp những ngày tới.

Tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, môn cầu lông bước vào các trận chung kết cá nhân. Cuộc đối đầu giữa Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) và Vũ Thị Trang (TPHCM) ở nội dung đơn nữ rất được chờ đợi, trong khi hai tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh sẽ tạo nên trận chung kết nội bộ của TPHCM ở nội dung đơn nam.

Với nhiều môn thể thao trọng điểm lần lượt khởi tranh, cuộc cạnh tranh thứ hạng toàn đoàn hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động. Bên cạnh những tấm huy chương, sự tiến bộ về thông số chuyên môn và sự trưởng thành của các VĐV trẻ đang trở thành điểm sáng đáng ghi nhận tại kỳ Đại hội lần này.

7 kỷ lục quốc gia được phá Tính đến trưa ngày 25-11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã ghi nhận 7 kỷ lục quốc gia và 22 kỷ lục Đại hội được phá. Đã có 30 trong tổng số 36 đoàn thể thao tham dự giành HCV. Những thành tích mới, đặc biệt ở các môn thể thao Olympic, mang đến tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị lực lượng hướng đến SEA Games 2027, Olympic 2028 và ASIAD 2030.

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