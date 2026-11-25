Các trận chung kết cuối cùng của môn cầu lông tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức tối ngày 25-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu trận chung kết đơn nữ tại Đại hội năm nay trước Vũ Thị Trang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không ngoài dự báo của giới chuyên môn, 2 tay vợt hàng đầu Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) và Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) đã tiếp tục lọt vào chung kết nội dung cá nhân.

Thùy Linh đứng trước cơ hội giành HCV để bảo vệ vị trí số 1 từng có tại Đại hội cách đây 4 năm khi đối đầu với đàn chị nhiều kinh nghiệm Vũ Thị Trang (TPHCM) tại trận chung kết đơn nữ năm nay. Hai tay vợt đã hiểu rõ nhau trong lối chơi. Tính chất tranh huy chương Đại hội sẽ tạo sự giằng co quyết liệt nên cả Thùy Linh và Vũ Thị Trang đều có cơ hội chiến thắng như nhau.

Trận chung kết nam sẽ là cuộc đấu nội bộ giữa Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh (cùng TPHCM). Chắc chắn, đội cầu lông chủ nhà sẽ giành tấm HCV nội dung này. Với cá nhân Hải Đăng, mục tiêu vẫn là phải bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022.

Trong khi đó, trận chung kết đôi nam nữ là cuộc tranh tài giữa Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh (Bắc Ninh) với Trần Đình Mạnh, Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng). Tranh HCV đôi nữ là trận đấu Trần Thị Ánh, Đinh Thị Phương Hồng (Hưng Yên) với Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh (Hưng Yên).

Theo lịch thi đấu, trận chung kết muộn nhất trong ngày là cuộc đối đầu đôi nam giữa Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) với Nguyễn Văn Mai, Phạm Hồng Nam (Hà Nội).

Sau các trận chung kết, Ban tổ chức sẽ trao huy chương và bế mạc môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN