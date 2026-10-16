Thùy Linh và khoảng nghỉ trước mục tiêu lớn

Trở lại hạng 28 thế giới trên bảng xếp hạng BWF ngày 13-10, Nguyễn Thùy Linh nhiều khả năng sẽ tạm ngưng du đấu quốc tế để tập trung cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vào tháng 11.

Thùy Linh bước vào năm 2026 với mục tiêu trở lại tốp 20 thế giới nhưng kết quả chưa như kỳ vọng. Tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng hồi tháng 9, cô dừng bước ngay vòng đầu. Đến ASIAD 20 tại Nhật Bản, kỳ đại hội châu Á thứ ba liên tiếp tham dự, cô cũng không tạo được dấu ấn đáng kể.

Chuyến du đấu châu Âu đầu tháng 10 tiếp tục không thuận lợi. Thùy Linh dừng bước ở vòng 2 Arctic Open tại Phần Lan, trước khi thua tài năng trẻ Nhật Bản Tomoka Miyazaki ngay trận ra quân Denmark Open. Những kết quả này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở nhóm đầu thế giới.

Đầu tháng 9, Thùy Linh từng rơi xuống hạng 32, lần đầu văng khỏi tốp 30 sau 2 năm. Vì vậy, việc trở lại vị trí 28 là tín hiệu tích cực, dù vẫn còn khoảng cách so với thứ hạng 17 thế giới cao nhất sự nghiệp đến nay của cô.

Theo danh sách đăng ký hiện tại, Thùy Linh không góp mặt ở các giải quốc tế tiếp theo. Ở giải quốc nội, cô hướng đến mục tiêu giành HCV đơn nữ lần thứ ba liên tiếp, đồng thời đóng góp vào thành tích đồng đội Đồng Nai.

Sau lịch thi đấu quốc tế dày đặc, khoảng nghỉ lúc này giúp cô hồi phục thể lực, điều chỉnh chuyên môn và tập trung cho mục tiêu quan trọng cuối năm. Đây có thể là bước chuẩn bị cần thiết trước khi Thùy Linh tính chuyện trở lại cuộc đua thứ hạng thế giới.

NGUYỄN ANH