Cầu lông TPHCM quyết giành HCV trên sân nhà

Các tay vợt cả nước bước vào thi đấu môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc 2026 với mục tiêu tranh huy chương cao nhất, trong đó nhóm VĐV chủ nhà TPHCM dự báo sẽ chiếm ưu thế.

Vũ Thị Trang là 1 trong những niềm hy vọng giành huy chương của cầu lông TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đầy đủ gương mặt hàng đầu

Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, cho biết các đơn vị đều cử lực lượng mạnh nhất tham dự Đại hội, trong đó có đầy đủ tuyển thủ quốc gia. Vì vậy, chất lượng chuyên môn được kỳ vọng sẽ rất cao.

Môn cầu lông sẽ tranh tài 7 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM) từ 15 tới 25-11. Với tính chất cạnh tranh huy chương theo chu kỳ 4 năm/lần, nhiều đơn vị đã chuẩn bị kỹ cho các tay vợt chủ lực bằng nhiều đợt tập huấn trước khi có mặt thi đấu chính thức tại TPHCM hiện tại.

Với 170 tay vợt được đăng ký, Đại hội thể thao toàn quốc năm nay ghi nhận là 1 trong những lần có số VĐV tham gia đông đảo nhất.

Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) đang là ứng cử viên số 1 tranh HCV đơn nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người hâm mộ sẽ được cơ hội chứng kiến các tay vợt nam, nữ danh tiếng của Việt Nam tranh tài như Trần Thị Ánh, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Đinh Thị Phương Hồng, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang; phía nam có Duy Lợi, Tiến Minh, Lê Đức Phát, Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Mạnh, Trần Đình Hoàng, Trần Lê Mạnh An,...

Cầu lông TPHCM tự tin tranh huy chương

4 năm trước, đội cầu lông TPHCM giành được 1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 với ngôi vô địch duy nhất tại nội dung đơn nam của Nguyễn Hải Đăng.

Sau 4 năm, đội cầu lông TPHCM có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời Ban huấn luyện quyết định cử lực lượng 25 tay vợt dự đủ 7 nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu toàn đội là dẫn đầu thành tích huy chương.

Nguyễn Hải Đăng quyết tâm đạt kết quả cao trên sân nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện ban huấn luyện đội cầu lông TPHCM cho biết, đội có những tay vợt thế mạnh ở từng nội dung, nhưng sự cạnh tranh từ các đơn vị khác rất lớn nên mỗi VĐV phải nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, cầu lông TPHCM quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thiên Lộc, Phan Phúc Thịnh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Lê Ngọc Vân, Nguyễn Thụy Kim Hằng và Hồ Ngọc Trúc Ngân.

TPHCM có lợi thế ở các nội dung cá nhân, trong khi nội dung đôi và đồng đội dự báo cạnh tranh quyết liệt với Hà Nội, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bắc Ninh và Hưng Yên. Được thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả là động lực lớn cho toàn đội. Trong đó, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Hải Đăng đặt mục tiêu bảo vệ HCV đơn nam.

Môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thu hút 170 tay vợt từ 17 đơn vị tham gia gồm: Bắc Ninh, Điện Biên, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lào Cai, Quân đội, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Vĩnh Long và TPHCM (chủ nhà).

MINH CHIẾN