Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ chiến thắng ở giải việt dã Chinh phục Bà Rá năm 2026

Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026 đã khép lại với những kết quả đầy ấn tượng, khẳng định sức mạnh của các vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam.

Hoàng Nguyên Thanh chiến thắng giải việt dã Chinh phục Bà Rá năm 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Sau những giờ phút tranh tài nghẹt thở trên cung đường dốc đứng, ban tổ chức đã xác định được những gương mặt xuất sắc nhất cho các danh hiệu cao quý như: Vua leo núi (Hệ tuyển nam): Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình. Đây là lần thứ 10 anh giành ngôi vô địch tại giải đấu này, lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ngay trên chính quê hương Bình Phước – Với phong độ ổn định năm 2026, Hoàng Nguyên Thanh vẫn là "ông vua marathon" của Việt Nam, giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 2 giờ 18 phút 43 giây.

Hoàng Nguyên Thanh không có đối thủ trên đường chạy giải việt dã Chinh phục Bà Rá trong 10 năm qua.

Nữ hoàng leo núi (Hệ tuyển nữ): Sự kịch tính đã diễn ra đúng như dự đoán trước giải đấu. Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành ngôi vô địch đầu tiên trong năm 2026.

Cự ly 19km, Ở nội dung dài nhất và khắc nghiệt nhất, các VĐV đã cho thấy sức bền phi thường khi vượt qua hàng nghìn bậc tam cấp trong thời gian ấn tượng.

Phạm Thị Hồng Lệ trên đường chạy giải việt dã Chinh phục Bà Rá 2026.

Hệ phong trào, giải cũng ghi nhận sự bùng nổ của các VĐV phong trào ở các cự ly 5,4km và 6km, cho thấy phong trào chạy bộ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Với sự tham gia của khoảng 2.000 vận động viên từ khắp các tỉnh thành, giải đấu năm 2026 đã thành công rực rỡ cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn. Việc tổ chức chuyên nghiệp, kết hợp giữa thi đấu thể thao và quảng bá hình ảnh Núi Bà Rá - Hồ Thác Mơ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Nữ hoàng leo núi Phạm Thị Hồng Lệ về đích tại giải việt dã Chinh phục Bà Rá 2026.

Chiến thắng của Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ không chỉ là vinh quang cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ VĐV trẻ tiếp tục nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh Bình Phước: “Đại diện UBND tỉnh Bình Phước đã bày tỏ sự tự hào về hành trình 31 năm của giải đấu và khẳng định tầm quan trọng của sự kiện đối với địa phương. Tôn vinh tinh thần thể thao và lịch sử, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao chuyên nghiệp mà còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng 51 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2026) và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất Phước Long "rực lửa".

DŨNG PHƯƠNG