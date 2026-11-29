Các cầu thủ Nghệ An (áo vàng) thắng sát nút Đồng Tháp để nắm lợi thế cho cuộc đua vào bán kết. ẢNH: VĂN HẢI

Tối 29-11, trên sân Bình Dương, CAND tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Huế với tỉ số 5-1 ở lượt trận thứ 4 bảng B. Chiến thắng đậm giúp thầy trò HLV Phùng Thanh Phương có 7 điểm, tạm dẫn đầu bảng và trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết Đại hội.

Việc CAND sớm vào bán kết nhờ Nghệ An ở lượt trận này đã thắng sát nút 2-1 trước Đồng Tháp nhờ các pha lập công của Duy Hoàng và Anh Dũng. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn có 6 điểm, tạm xếp nhì bảng và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé bán kết còn lại.

Trong khi đó, Đồng Tháp, Huế và An Giang cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, Đồng Tháp đã thi đấu đủ 4 trận nên chính thức hết cơ hội đi tiếp. Ở lượt trận cuối vào ngày 1-12, Nghệ An sẽ đối đầu Huế, còn CAND chạm trán An Giang.

Tại bảng A, sau thất bại trước Quân Đội ở trận ra quân, TPHCM rất quyết tâm tìm chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh một trong 2 suất vào bán kết. Tuy nhiên, các học trò của HLV Lư Đình Tuấn gặp nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự chặt chẽ của Hà Nội.

Phải đến phút 63, thế bế tắc mới được khai thông. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Trương Nhạc Minh di chuyển khôn ngoan, thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ Hà Nội rồi đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỉ số cho TPHCM.

Không còn nhiều lựa chọn khi nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua đi tiếp ngày càng rõ, Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội bóng thủ đô được đền đáp ở phút 87. Từ quả treo bóng khó chịu của Trần Công Thế Bảo, thủ môn TPHCM xử lý lỡ nhịp, tạo điều kiện để Ngô Quốc Dương đánh đầu đưa bóng đập đất rồi đi vào lưới, ấn định tỉ số hòa 1-1.

Với kết quả này, Hà Nội có 2 điểm, tạm xếp nhì bảng A, trong khi TPHCM giành được điểm số đầu tiên tại Đại hội.

Ở trận đấu sớm, Quân Đội đánh bại Đắk Lắk với tỉ số 3-1 để củng cố ngôi đầu bảng và trở thành đội đầu tiên của bảng A giành vé vào bán kết. Các bàn thắng của đội bóng áo lính được ghi bởi Minh Kỳ (phút 18), Trung Hiếu (phút 44) và Công Hậu (phút 58). Trung Thành ghi bàn duy nhất cho Đắk Lắk ở phút 28.

Hiện Đắk Lắk có 1 điểm, sẽ cùng TPHCM và Hà Nội cạnh tranh tấm vé bán kết còn lại. Lượt trận cuối bảng A diễn ra ngày 1-12, với hai cặp đấu TPHCM - Đắk Lắk và Hà Nội - Quân Đội.

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HỮU THÀNH