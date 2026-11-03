Luka Doncic: Cỗ máy ghi điểm đang hoàn thiện khả năng phòng ngự ở NBA

Luka Doncic tiếp tục thể hiện phong độ ghi điểm ấn tượng, ghi 42 điểm giúp Los Angeles Lakers thắng Miami Heat 138-117. Trước đó, ngôi sao này ghi 45 điểm trong chiến thắng 131-125 trước Toronto Raptors.

Doncic đang hoàn thiện cả kỹ năng cướp bóng để phòng ngự (Ảnh: THX)

Theo phân tích của Yahoo Sports, việc Doncic đang hoàn thiện khả năng phòng ngự của mình, yếu tố anh đã từng bị hoài nghi trong các màn trình diễn quá khứ, mới là điều đáng chú ý ngay vào lúc này.

Trong trận thắng Raptors, thông số phòng ngự của ngôi sao bóng rổ người Slovenia đã tăng lên đáng kể: 5 pha cướp bóng, 3 pha phạm lỗi khi đối thủ cầm bóng tấn công và 15 tình huống tranh bóng bật bảng phòng ngự.

Trong trận đấu mới nhất đánh bại Heat, Doncic cũng có 7/7 pha bắt bóng bật bảng khi tham gia phòng ngự, cùng với 2 pha cướp bóng và 2 lần phạm lỗi khi đối thủ đang cầm hoặc đi bóng tấn công.

Sau trận thắng Toronto Raptors, trung phong Walker Kessler đánh giá cao khả năng phòng ngự của Luka Doncic: “Luka chưa được ghi nhận đúng mức về khả năng phòng ngự. Anh ấy có tư duy chiến thuật rất tốt, cả trong tấn công lẫn phòng ngự”.

Kessler, người ghi lần lượt 16 và 15 điểm trong hai trận gần nhất của Lakers, nhấn mạnh: “Chỉ cần có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm đã là đóng góp rất lớn cho đội bóng. Điều đó được thể hiện rõ trong trận đấu này”.

HLV Redick cũng dành lời khen cho Doncic: “Cậu ấy đã phòng ngự tuyệt vời”. Trong khi đó, Kessler đặc biệt ấn tượng với thống kê 5 lần cướp bóng và 3 lần khiến đối phương phạm lỗi tấn công của đồng đội.

Đón nhận những lời khen, Doncic hài hước đáp: “Ồ, cuối cùng tôi cũng được ghi nhận”, rồi nở nụ cười đầy tự hào.

Ngôi sao người Slovenia thừa nhận: “Tôi biết mình không phải hậu vệ xuất sắc nhất NBA, nhưng mùa này tôi đã tiến bộ rõ rệt. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì, còn tôi và toàn đội đều biết khả năng phòng ngự của tôi đã tốt hơn”.

Trong chiến thắng mới nhất, Lakers không cần thể hiện quá nhiều ở khả năng phòng ngự do cách biệt về điểm số. Trận đấu này, Doncic tiếp tục chứng tỏ năng lực tấn công vượt trội khi ghi được 42 điểm và có 13 pha kiến tạo.

Theo thống kê từ NBA, Doncic đã ghi trên 40 điểm ở 4 trong 5 trận đấu NBA gần đây nhất và trận anh “không đạt được chỉ tiêu” là ghi 37 điểm vào rổ của Golden State Warriors (loạt trận đầu tiên của NBA Cup).

Trong khi đang duy trì năng lực của một cỗ máy ghi điểm vẫn rất lợi hại, Doncic đã càng lúc càng hoàn thiện bản thân khi nâng tầm chất lượng chơi phòng ngự thời gian vừa qua.

Theo ESPN, Doncic là cầu thủ đầu tiên có 5 lần cướp bóng và 3 lần phạm lỗi khi đối thủ đang tấn công trong cùng 1 trận đấu, kể từ khi bắt đầu có thống kê về các cầu thủ ở NBA từ 2013-2014 của ESPN.

Đ.Hg.