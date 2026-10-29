Portland Trail Blazers khởi đầu NBA với 3 trận toàn thắng

Đánh bại Los Angeles Lakers với tỷ số 136-129, Portland Trail Blazers có khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải NBA năm nay.

Ja Morant ném rổ giúp Trail Blazers giành chiến thắng trước LA Lakers (Ảnh: THX)

Deni Avdija ghi 23 điểm và có 9 pha kiến tạo, trong khi Ja Morant cũng đóng góp 23 điểm, giúp Trail Blazers giành chiến thắng sít sao trước đội chủ nhà Los Angeles Lakers. Trước khi bước vào trận đấu này, cả hai đội đều đang duy trì thành tích toàn thắng.

Xuất phát từ băng ghế dự bị, Jrue Holiday ghi thêm 22 điểm, còn Damian Lillard đóng góp 21 điểm, giúp Portland giành chiến thắng thứ ba liên tiếp. Trước đó, Trail Blazers lần lượt đánh bại Phoenix Suns với tỷ số 124-83 và Sacramento Kings với tỷ số 128-120.

Kết quả này khiến những nỗ lực ghi điểm của ngôi sao Luka Doncic trong suốt 4 hiệp đấu không thể giúp Lakers tránh khỏi thất bại. Hậu vệ người Slovenia ghi 41 điểm và có 9 pha kiến tạo sau 36 phút 45 giây thi đấu trên sân. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Lakers trong mùa giải NBA năm nay.

Trước đó, Doncic đã ghi 52 điểm trong chiến thắng trước Utah Jazz, đóng góp 23 điểm ở trận mở màn thắng Los Angeles Clippers và ghi thêm 28 điểm trong trận thắng Golden State Warriors.

“Đó là nỗ lực tuyệt vời từ đầu đến cuối. Trận đấu không hề đẹp mắt chút nào, nhưng tất cả các VĐV vào sân đều đã chiến đấu hết mình”, HLV Micah Nori của Trail Blazers chia sẻ với các phóng viên, theo thông tin được đăng tải trên trang chủ NBA.

“Điều chúng tôi đã đề cập trước trận đấu là chiều sâu đội hình của đội bóng. Các bạn đã được chứng kiến điều đó qua màn trình diễn của những VĐV dự bị, những người ghi tới 48 điểm”, nhà cầm quân 52 tuổi tự hào chia sẻ. Đây là lần đầu tiên ông đảm nhận vai trò HLV trưởng tại NBA.

Theo Last Word On Sports, thành công của Trail Blazers đến từ sự phối hợp ăn ý giữa Lillard và Morant ở hàng hậu vệ. Bên cạnh đó, Scoot Henderson và Holiday cũng tích cực hỗ trợ đồng đội, cùng hướng đến mục tiêu giành chiến thắng cho đội bóng.

Sau chiến thắng thứ ba liên tiếp, HLV Nori chia sẻ thêm: “Tôi ước mình có thể nhận công lao về kết quả này, nhưng tôi không thể. Thành thật mà nói, và tôi không chỉ nói suông, họ là những con người vô tư. Họ thực sự chỉ muốn cống hiến và giành chiến thắng…”.

“Họ chỉ muốn chiến thắng và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng. Tinh thần cống hiến của họ thật tuyệt vời. Tôi thực sự không phải làm quá nhiều”, HLV Nori nói khi ca ngợi nỗ lực của các cầu thủ Trail Blazers, đặc biệt là những người thi đấu ở vị trí hậu vệ.

Trận đấu tiếp theo của Trail Blazers diễn ra vào ngày mai, khi họ tiếp Memphis Grizzlies trên sân nhà Moda Center có sức chứa 19.393 khán giả. Memphis cũng đang sở hữu 4 trận toàn thắng trong giai đoạn đầu mùa này của NBA.

Đội bóng này đánh bại Utah Jazz với tỷ số 123-103, Golden State Warriors của Stephen Curry với tỷ số 111-108, Sacramento Kings với tỷ số 123-112 và tiếp tục vượt qua Utah Jazz với tỷ số 110-105.

Cả Memphis Grizzlies và Portland Trail Blazers đều đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng miền Tây NBA mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, đội đứng đầu bảng xếp hạng hiện là Houston Rockets, đội bóng có sự góp mặt của VĐV kỳ cựu Kevin Durant. Rockets đang sở hữu thành tích 5 trận toàn thắng, lần lượt trước Dallas Mavericks với tỷ số 128-10, San Antonio Spurs với tỷ số 114-110, Atlanta Hawks với tỷ số 121-114, tiếp tục đánh bại Hawks với tỷ số 120-110 và Milwaukee Bucks với tỷ số 132-100.

Đ.Hg.