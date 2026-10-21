Ngôi sao NBA Jokic và sứ mệnh vực dậy Denver

Theo giới chuyên môn, Nikola Jokic vẫn là ngôi sao chủ lực của Denver Nuggets, nhưng trung phong người Serbia cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và nâng tầm khả năng lãnh đạo.

Nikola Jokic trong màu áo đen Denver Nuggets ở NBA mùa trước (Ảnh: THX)

NBA mùa giải 2026-2027 đã khởi tranh. Trong các cuộc thảo luận gần đây, Nikola Jokic thường được nhắc đến như một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Jokic là một cầu thủ toàn diện và có ảnh hưởng lớn, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ở mùa trước, anh kết thúc với vị trí thứ 8 trong DS ghi điểm của NBA, đồng thời dẫn đầu giải đấu về số lần tranh bóng bật bảng và kiến ​​tạo với lại Denver Nuggets. Một lần nữa, đó là một thành tích lịch sử , sau nhiều lần như vậy, theo như thống kê từ chính NBA.

Kể từ khi giành được danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải) đầu tiên năm 2021, anh chưa bao giờ xếp hạng thấp hơn thứ 2. Trong 2 mùa gần đây, anh chỉ xếp ngay sau người giành MVP là Shai Gilgeous-Alexander.

Tuy nhiên, trong khi Jokic đã giành được chức vô địch NBA hồi 2023, sự tự tin vào tập thể của Denver lại dần phai nhạt. Điều đó càng trở nên rõ ràng hơn sau thất bại đầy bất ngờ và khó tin của họ ở vòng play-off đầu tiên mùa giải trước trước Timberwolves (Denver để thua với tỷ số 2-4).

Jokic không còn cần phải chứng minh tài năng cá nhân của mình nữa. Anh là một cầu thủ phi thường, và giờ đây, thử thách chính của anh là nâng tầm đội bóng.

Denver dường như đang đi đến cuối chu kỳ thành công, nhưng với một cầu thủ như là Jokic dẫn dắt, việc trở lại đỉnh cao không thể loại trừ. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể sụp đổ nếu trải qua một mùa giải đáng thất vọng nữa.

Nikola Jokic được dự báo tiếp tục duy trì những thống kê ấn tượng tại NBA 2026-2027, nhưng phong độ cá nhân chưa đủ bảo đảm thành công cho Denver Nuggets. Thêm một chức vô địch NBA sẽ giúp trung phong người Serbia củng cố vị thế huyền thoại, thay vì chỉ tỏa sáng ở các danh hiệu cá nhân.

Mùa giải 2025-2026, Jokic đạt trung bình 27,7 điểm, 12,9 lần bắt bóng bật bảng và 10,7 kiến tạo sau 65 trận, với tỷ lệ ném rổ thành công 56,9%, trong đó có 38% từ vạch 3 điểm.

Mùa tới, anh được kỳ vọng nâng các chỉ số lên 30 điểm, 14 lần bắt bóng bật bảng và 12 kiến tạo mỗi trận, đồng thời tiếp tục cạnh tranh danh hiệu MVP.

Đ.Hg.