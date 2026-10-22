LeBron James vẫn muốn hoàn thiện dù thắng trận đầu với Philadelphia 76ers

LeBron James khẳng định Philadelphia 76ers vẫn còn rất nhiều dư địa để hoàn thiện, ngay khi khởi đầu mùa giải NBA 2026-2027 bằng một chiến thắng mở màn đầy ấn tượng trước New York Knicks với điểm số 106-100.

Thông số kỹ thuật của LeBron James và các cầu thủ Philadelphia 76ers

Siêu sao 41 tuổi bắt đầu hành trình tìm kiếm danh hiệu NBA thứ 5 trong sự nghiệp với việc ghi được 14 điểm, 9 pha tranh bóng bật bảng thành công và có 7 đường kiến tạo (theo thống kê từ trang chủ NBA), góp công giúp đội nhà đánh bại Nhà đương kim vô địch ngay tại “Thánh địa” Madison Square Garden.

Dù có chiến thắng mở màn đầy khích lệ trong màu áo Philadelphia, James vẫn vô cùng trấn tĩnh và giữ đôi chân trên mặt đất: “Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian. Đây chỉ mới 1 trận đấu, nhưng rõ ràng chúng tôi có thể rút ra bài học từ những điều tốt đẹp đã làm được”.

Dù vậy, James vẫn rất hài lòng khi Sixers cho thấy những dấu hiệu tiến bộ tích cực ngay trong trận ra quân: “Chúng tôi vẫn còn rất mới với nhau. Sẽ có những lúc chúng tôi vấp phải trắc trở trên chặng đường này. Nhưng tôi nghĩ tối nay, khi đối mặt khó khăn, chúng tôi đã biết dùng kinh nghiệm trước đó để điều chỉnh thế cục”.

James là bản hợp đồng trọng điểm được Philadelphia 76ers chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, anh gia nhập đội hình Philadelphia vốn được gia tăng sức mạnh đáng kể nhờ sự cập bến của Jaylen Brown từ Boston.

James đánh giá rằng Brown, người từng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất loạt trận chung kết năm 2024 trong mùa giải vô địch của Celtics, sẽ giúp xây dựng một văn hóa chiến thắng tại Philadelphia.

“Cậu ấy là một nhân tố khác có đủ uy tín để giữ kỷ luật cho toàn đội, bởi vì các đồng đội nhìn thấy ở cậu ấy một người đã từng bước đến đích đến cuối cùng!”, James nhận xét về Brown với nhiều từ ngữ ngợi khen.

“Điều đó chắc chắn vô cùng hữu ích. Những cầu thủ ở đây nỗ lực chạm cột mốc đó. Rõ ràng đây là một cuộc đua đường dài, và chúng tôi không thể hoàn thành chỉ trong ngày một ngày hai. Nhưng với trải nghiệm và bản lĩnh chúng tôi mang đến, hy vọng chúng tôi có thể chuyển hóa nó thành những chiến thắng và nhiều hơn thế nữa”.

James mong muốn làm gương trong phòng thay đồ của Sixers: “Tôi luôn có mặt trước khi mọi người đến phòng tập, và là một trong những người cuối cùng bước ra về. Tôi không chỉ nói suông khi kêu gọi các đồng đội làm việc”.

“Tôi tự đặt trách nhiệm lên chính mình, và nếu tôi làm điều gì chưa đúng, tôi muốn các đồng đội phải nghiêm khắc với tôi. Tôi tin điều đó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc”, ngôi sao bóng rổ sinh năm 1984, người ký hợp đồng 2 năm giá 8 triệu USD, kèm lựa chọn thêm 1 năm với Philadelphia (theo New York Times), chia sẻ.

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Đ.Hg.