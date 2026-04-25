Vsevolod Ishchenko sẽ tham gia kỳ tuyển chọn NBA 2026

Theo nhà báo Jonathan Givony của DraftExpress, hậu vệ 21 tuổi người Nga hiện đang thi đấu cho CLB Lokomotiv Kuban, thuộc về giải đấu VTB United League (là Giải bóng rổ nhà nghề Nga) - Vsevolod Ishchenko, sẽ tham gia kỳ tuyển chọn cầu thủ cho NBA trong năm nay.

“Một cầu thủ đầy triển vọng với sải tay dài đến 2,13 mét và khả năng chơi đa năng ấn tượng ở cả 2 đầu sân đấu!”, Givony nhận xét đầy lạc quan về cầu thủ trẻ đang chơi rất hay trong màu áo của đội bóng thành phố Krasnodar trên tài khoản mạng xã hội của DraftExpress.

Trong mùa giải 2025/2026, Vsevolod đã chơi 35 trận cho Lokomotiv Kuban, trong đó có 15 trận xuất phát ngay từ đầu. Ishchenko ghi được trung bình 8,5 điểm; có 4,7 tranh bóng bật bảng thành công; 2,2 đường kiến tạo; 0,7 lần chặn bóng, và 1,2 lần cướp bóng thành công.

Ishchenko cũng là ứng cử viên cho giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải khi đã góp sức giúp Lokomotiv Kuban kết thúc vòng bảng ở vị trí hạng 4 chung cuộc, và giành suất vào vòng đấu play-off đối đầu với CLB Parma Perm để tranh một tấm vé vào vòng đấu bán kết.

Chủ tịch của VTB United League, ông Sergey Kushchenko phản ứng đầy lạc quan với thông tin này: “Vsevolod là sản phẩm của Học viện và CLB xuất sắc Lokomotiv-Kuban! Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều này xảy ra. Đó là một bước đi táo bạo và quyết đoán”.

“Nhưng tôi tin rằng là, nó chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển tài năng không thể phủ nhận của cầu thủ này. Thật khó để tưởng tượng tình hình sẽ diễn biến như thế nào, tuy nhiên thì, những kịch bản bất ngờ nhất đều có thể xảy ra”, Kushchenko trả lời phỏng vấn Championat.

Trước đó, Ishchenko cũng có những tâm sự về mùa giải thành công của anh: “Thật khó chịu khi phải bắt đầu mùa giải thứ 2 liên tiếp với chấn thương, và lại là cùng một chấn thương nhưng ở chân bên kia. Tuy nhiên, tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa và đúng như vậy”.

“Mùa giải này, tôi nghĩ đơn giản tôi được ra sân nhiều hơn, thể lực tốt hơn một chút, và tinh thần cũng ổn định hơn khi đưa ra quyết định trên sân. Tôi luôn tâm niệm điều này: Nếu bạn chăm chỉ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng dù sao đi nữa, đây còn lâu mới là giới hạn”.

“Tôi đã gia tăng chiều cao đáng kể trong mùa giải năm nay. Khoảng 3 hoặc 4 centimet gì đó. Đầu mùa giải trước, chiều cao của tôi là khoảng là 1m99 hoặc 2m. Thế nhưng bây giờ, tôi đã đạt chiều cao khoảng 2m03, 2m04. Có thể còn cao hơn nữa nếu mang giày thể thao”.

“Như tôi đã nói, tôi vẫn còn nhiều thứ để cải thiện, như tự tin hơn khi đối đầu với các pha tấn công. Tôi muốn có thêm một chút táo bạo để phá vỡ lối chơi của đối phương, để ném bóng trong những tình huống mà cơ hội đơn giản chỉ là 50-50”, Ishchenko phân tích.

“Các đồng đội lớn tuổi hơn của tôi có thể làm được điều đó, nhưng tôi vẫn chưa tự tin lắm khi nhún người nhảy lên tung ra cú ném 3 điểm. Nhưng tôi nghĩ sự tiến bộ về mặt đó là tốt. Tôi chỉ cần tiếp tục luyện tập, và tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi”, Ishchenko nói rất quen thuộc.

Đ.Hg.