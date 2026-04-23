Kliment Kolesnikov: “Các VĐV nước ngoài luôn đối xử với chúng tôi nồng hậu”

“Nam thần” bơi lội người Nga Kliment Kolesnikov, người từng giành HCB tại Olympic Tokyo, đã chia sẻ quan điểm của mình về thái độ của các VĐV nước ngoài đối với sự quay trở lại và thi đấu ở đấu trường quốc tế của bơi lội Nga.

Kolesnikov (Ảnh: TASS)

Kolesnikov được mời đến Trung Quốc, anh nằm trong nhóm 12 VĐV bơi lội người Nga ngay lập tức đã nhận được lời mời tham dự các chặng bơi Mare Nostrum. Trước đây, họ thậm chí còn không cấp visa. Tình hình đang có vẻ ấm dần lên!

“Vâng, và điều đó tốt cho các VĐV. Tất cả VĐV nước ngoài luôn đối xử với chúng tôi rất nồng hậu. Chúng tôi luôn giao lưu với nhau tại các cuộc thi, tại các giải đấu quốc tế gần đây. Và tôi vừa nói chuyện với các chàng trai ở Trung Quốc”.

“Mọi người đều lạc quan về việc chúng tôi sẽ được thi đấu cùng với họ. Bởi vì đội tuyển bơi lội Nga có một số VĐV rất mạnh, mang đến tính cạnh tranh cao cho giải đấu. Và thật thú vị khi được thi đấu cùng với họ”, Kolesnikov chia sẻ.

“Vì vậy, hóa ra những người dẫn đầu thế giới ở một số cự ly nhất định lại không có đối thủ cạnh tranh suốt thời gian qua. Họ không còn đặc biệt quan tâm đến việc cạnh tranh theo cách đó nữa. Đúng là giành HCV đã dễ dàng hơn”.

“Nhưng là một VĐV chân chính, sẽ có một cảm giác thuần túy về sự quan tâm thể thao thúc đẩy sự hào hứng. Nó khơi dậy tinh thần thi đấu, và việc cạnh tranh theo cách này thú vị hơn rất là nhiều”, Kolesnikov hào hứng lý giải sự việc.

“Từ góc độ đó, điều này thật tuyệt vời, và tôi rất vui vì mọi chuyện diễn ra như vậy. Đặc biệt là vì chúng tôi có rất nhiều VĐV đã từ lâu không thi đấu ở bất kỳ đâu trên thế giới. Việc cuối cùng họ có được kinh nghiệm này rất tuyệt vời”.

“Cuộc cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, bầu không khí, môi trường cũng vậy. Nó là sự kết hợp rất khác so với các cuộc thi ở Nga. Ở đây chúng tôi đều quen biết nhau. Mọi thứ đều rất quen thuộc. Giống như trở về nhà vậy. Nhưng ở các cuộc thi quốc tế, nó giống như một bữa tiệc. Mọi người gặp gỡ nhau. Làm quen với những người mới, giao lưu”.

“Nói chung là rất tuyệt vời, tôi rất mong chờ tất cả những điều đó. Tôi thực sự hy vọng là chúng tôi sẽ tham gia cả giải Mare Nostrum và Giải bơi lội vô địch châu Âu nữa”, nam kình ngư giành 2 HCV vô địch thế giới hồ dài 2025 nói với lại Match TV.

Sinh năm 2000, Kolesnikov là niềm tự hào của bơi lội Nga khi thắng 1 HCB (100m ngửa) và 1 HCĐ (100m tự do) tại Olympic Tokyo. Ngoài ra, 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ các cự ly vô địch thế giới hồ dài và 4 HCV vô địch thế giới hồ ngắn.

Bơi lội Nga nói riêng và thể thao Nga nói chung đang kỳ vọng vào anh rất nhiều khi chuẩn bị quay trở lại Giải bơi lội vô địch châu Âu. Nhiều người đã bắt đầu so sánh anh với “người hùng” của nước Pháp là Leon Marchand.

Đ.Hg.