Thể thao Nga bắt đầu quá trình tái hội nhập quốc tế mạnh mẽ

Sau giai đoạn bị trừng phạt và cấm tham gia thi đấu tại các giải đấu thể thao quốc tế quan trọng nói chung, giờ đây thể thao Nga đã được phép góp mặt tại nhiều sự kiện lớn dưới lá cờ truyền thống; thậm chí chuẩn bị hướng đến Olympic 2028.

Murad Chopanov (Ảnh: TASS)

Giải vô địch Judo châu Âu 2026 diễn ra tại Tbilisi vào giữa tháng Tư và Nga chính là tâm điểm chú ý. Lần đầu tiên kể từ 2021, Nga mới được cử đội tuyển tham dự giải Judo hàng đầu châu Âu trong tư cách là một quốc gia riêng biệt (hồi năm ngoái, tại Montenegro, Nga cũng được phép tham gia và xếp hạng nhất toàn đoàn với 3 HCV, nhưng với tư cách trung lập).

Giải đấu diễn ra tại Tbilisi (Georgia) vào ngày 17-4 đến 19-4 chứng kiến quốc kỳ Nga lại một lần nữa tung bay. Các võ sĩ Nga đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ khi giành 2 tấm HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn, chỉ đứng sau chủ nhà - có 4 HCV, và Pháp). LĐ Judo quốc tế (IJF) quyết định dỡ bỏ mọi hạn chế. Họ là LĐ thể thao quốc tế đầu tiên làm như vậy.

Võ sĩ Murad Chopanov (người chỉ giành HCB ở Podgorica hồi 1 năm trước) đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên ở hạng 66 kg và phất cao cờ Nga trong tự hào tại Cung diện Olympic. Anh hạnh phúc chia sẻ: “Cám ơn Liên đoàn chúng ta đã theo đuổi vấn đề này, đấu tranh để giành lại quyền được phất cờ ở giải đấu. Các Liên đoàn khác của chúng ta sẽ cùng học theo”.

Murad năm nay 27 tuổi. Anh sinh ra ở Dagestan. Khu vực quê hương anh hiện đang trải qua thời kỳ khó khăn. Lũ lụt khủng khiếp đã ảnh hưởng đến nhiều người dân ở đó. Vì vậy, tấm HCV tại Giải vô địch châu Âu này là của anh dành cho tất cả đồng bào sống ở Dagestan.

“Khi vào đến trận đấu chung kết, tôi nghĩ mình sẽ không bỏ cuộc, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi đã sẵn sàng chết trên sàn đấu. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng giỏi hơn cứ sau mỗi trận đấu”, Murad hạnh phúc nói sau khi đánh bại Luukas Saha (Phần Lan) ở trận chung kết.

“Tôi đến Georgia để giành HCV, và tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho người dân quê hương Dagestan của tôi, nơi vừa xảy ra lũ lụt. Ngay cả khi tấm huy chương này có thể giúp mọi người vui vẻ hơn một chút, điều đó cũng rất quan trọng đối với bản thân của tôi”.

Ngoài tấm HCV của Murad, đội tuyển Judo Nga cũng đã giành thêm 1 HCV ở hạng cân 81 kg, với chiến thắng của võ sĩ Timur Arbuzov trước đối thủ của nước chủ nhà là Tato Grigalashvili. Timur cũng giành HCV ở giải VĐTG và châu Âu năm ngoái nhưng với tư cách trung lập.

HLV đội tuyển, ông Vitaly Makarov tâm sự với Match TV: “Giải vô địch châu Âu là sự khởi đầu, giống như Grand Slam hay Grand Prix. Nó có giá trị riêng, kể cả về mặt chuẩn bị. Nhưng bạn không thể nói rằng kết quả này sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội tuyển cho giải VĐTG hay Olympic. Tất cả phụ thuộc vào VĐV. Nếu họ nỗ lực tập luyện, họ sẽ thành công”.

Trong khi đó, bơi lội Nga cũng đang nỗ lực chuẩn bị để hướng đến giải bơi lội vô địch châu Âu tại Pháp vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Cựu kình ngư Sergei Fesikov (từng giành HCV vô địch thế giới, vô địch châu Âu và huy chương Olympic), hiện là cố vấn của LĐ chia sẻ...

“Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi không chỉ là cạnh tranh giành lấy huy chương, mà còn là giành những vị trí cao nhất ở châu Âu và ở trên thế giới. Chúng tôi có một đội hình cân bằng giữa các VĐV nam và cả các VĐV nữ, như vậy là điều rất quan trọng”, Fesikov cho biết.

“Chúng ta cần sự hòa hợp. Các cô gái của chúng ta đang tiến bộ trong các nội dung tiếp sức, và những người dẫn đầu đang nổi lên trong các nội dung cá nhân. Tôi có niềm tin và hy vọng lớn lao rằng sẽ không ai phá vỡ giai đoạn chuẩn bị cuối cùng này. Và rằng họ sẽ bước vào Giải vô địch châu Âu với phong độ đỉnh cao nhất”.

“Chúng tôi xem xét chương trình bơi lội từng ngày. Hiện tại, lịch được ấn định vào buổi tối. Có một số điểm phức tạp liên quan đến vòng loại các giải đấu chính thông qua các vòng đấu World Cup, với hạn ngạch dành cho các VĐV đủ điều kiện. Nhưng tôi chưa sẵn sàng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thời gian và lịch trình Olympic”.

“Leon Marchand đã thống trị Olympic 2024, giành được 4 HCV. Nhưng hãy nhìn vấn đề một cách khách quan. Nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, chúng ta có Ilya Borodin, hiện trong giai đoạn tập luyện tốt. Cậu ấy đã sẵn sàng cạnh tranh quyết liệt với Leon. Tôi tin tưởng vào Ilya và tự tin rằng cậu ấy sẽ đạt được thành tích tốt nhất của mình tại Paris”.

Và sắp tới, sẽ còn nhiều môn - nhiều đội thể thao hơn tái hội nhập!

Đ.Hg.