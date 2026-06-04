Các môn khác

Võ sĩ trẻ môn wushu có thêm cơ hội cọ xát

SGGPO

Diễn ra từ ngày 4 đến 7-6 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới), giải Vô địch wushu trẻ TPHCM 2026 đã mang đến một sân chơi thể thao bổ ích, tạo điều kiện để các võ sĩ trẻ giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu giữa các đơn vị phường, xã.

Hơn 300 VĐV tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG
Hơn 300 VĐV tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG

Chiều ngày 4-6, giải Vô địch wushu trẻ TPHCM 2026 chính thức khai mạc. Giải năm nay thu hút sự tham dự của 317 vận động viên thuộc 24 đơn vị, tranh tài ở 64 nội dung taolu (biểu diễn) và 36 nội dung tán thủ (đối kháng). Là giải đấu thường niên, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu wushu tại TPHCM.

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Ban tổ chức cùng các đơn vị tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG

Theo ông Lìu Xương Vị- Trưởng bộ môn wushu TPHCM, sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, phong trào wushu trên địa bàn thành phố đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Đặc biệt, bộ môn này ngày càng thu hút đông đảo các em độ tuổi nhi đồng, thanh thiếu niên tham gia tại các phường, xã, câu lạc bộ và đội nhóm.

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VĐV thi đấu Taolu quyền biểu diễn. Ảnh: THANH TÙNG

Giải vô địch trẻ năm nay không chỉ là nơi tranh tài mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá công tác đào tạo vận động viên tại địa phương. Thông qua đó, giới chuyên môn có cái nhìn tổng quan về chất lượng huấn luyện, đồng thời xây dựng các kế hoạch phát triển bài bản, hướng tới đẩy mạnh phong trào wushu trong cộng đồng.

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Trận đấu đối kháng diễn ra sôi nổi. Ảnh: THANH TÙNG

Bên cạnh đó, giải đấu cũng là dịp để kiểm tra trình độ các vận động viên năng khiếu, phát hiện những gương mặt triển vọng nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng cho các tuyến wushu của TPHCM trong tương lai. Quan trọng hơn, đây chính là môi trường cọ xát thực tế quý giá, giúp các võ sĩ trẻ hoàn thiện kỹ năng và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

NGUYỄN ANH

Từ khóa

Thể thao TPHCM Wushu TPHCM vô địch trẻ thể thao phong trào võ sĩ trẻ

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