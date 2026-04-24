Đô vật Abdulrashid Sadulaev sẽ thi đấu tại Mỹ

“Xe tăng Nga” Abdulrashid Sadulaev là một trong những đô vật tự do nổi tiếng nhất của Liên bang Nga. Ở tuổi 29, anh đã từng 2 lần giành HCV Olympic (hạng 86kg tại Rio 2016 và hạng 97 kg tại Tokyo 5 năm sau). Và ngoài ra, anh còn 6 lần vô địch thế giới - United World Wrestling!

Sadulaev (Ảnh: UWW)

Sadulaev đơn giản là không có cơ hội giành HCV Olympic lần thứ 3 liên tiếp, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã cấm anh và nhiều VĐV Nga khác tham gia Thế vận hội Paris. Sau đó, Liên đoàn Đấu vật Nga cũng tuyên bố tẩy chay giải đấu chính của sự kiện 4 năm 1 lần này.

Mùa Thu năm đó, “Xe tăng Nga” vẫn kịp giành tấm HCV thứ 6 ở Giải vật vô địch thế giới diễn ra tại Tirana (Albania). Tuy vậy, anh không thể nâng cao thành tích lên con số 7 ở giải đấu đã diễn ra tại Zegreb (Croatia) hồi năm ngoái 2025 vì không được cấp thị thực nhập cảnh.

Gia nhập RAF

Nhưng tất cả điều đó vẫn không thể ngăn cản sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của anh. Chính người Mỹ, thông qua tổ chức RAF (Real American Freestyle) ký hợp đồng đưa anh sang bên kia đại dương, dù trước đó không có thảo luận nào được tiết lộ. Mọi thứ chỉ lộ diện sau khi hợp đồng được ký kết.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, bộ phận báo chí của RAF gọi đô vật người Nga là một trong những đô vật tự do vĩ đại nhất mọi thời đại. Trận đấu ra mắt của Sadulaev tại công ty Mỹ đầy hứa hẹn này dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vài tháng tới, khoảng tháng 5 của năm nay.

Real American Freestyle (RAF) là một công ty quảng bá - tổ chức đấu vật tự do Mỹ, thuộc sở hữu của Real American Wrestling, Inc. và có trụ sở chính tại Tampa, Florida. Công ty được thành lập vào năm 2025 bởi Chad Bronstein, Terri Francis và Hulk Hogan (từng tham gia giải WWF là tiền thân của WWE).

RAF quy tụ cả đô vật và võ sĩ MMA, với luật lệ tuân theo sát sao môn đấu vật tự do. Giải đấu này cũng có mối liên hệ mật thiết với đấu vật. Hogan - người thành lập giải đấu đã qua đời ngày hồi tháng 7 năm ngoái, chỉ vài ngày sau sinh nhật 72 tuổi, nhưng chất “Real American” vẫn sống mãi cùng ông.

“Real American” là một sự liên tưởng trực tiếp đến bài hát mà ông đã sử dụng khi bước vào sàn đấu WWF trong nhiều năm. Điều thú vị, cái tên này ban đầu được sử dụng cho một sản phẩm hoàn toàn khác: Hồi năm 2024, Hogan từng cho ra mắt loại bia Real American...

Một trong những Giám đốc điều hành của công ty là Eric Bischoff, người từng điều hành giải đấu vật WCW vào những năm 1990, một đối thủ đáng gờm của WWF. Trong số BLV thường xuyên cho các trận đấu RAF có Kurt Angle, vốn là Nhà vô địch đấu vật Olympic, sau trở thành đô vật và có sự nghiệp lừng lẫy trong lĩnh vực giải trí thể thao.

Điều đáng chú ý là các võ sĩ UFC hiện tại cũng từng thi đấu cho RAF, như là Arman Tsarukyan (từng giữ vị thế Kẻ thách đấu đai hạng nhẹ UFC của Ilia Topuria). Điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa 2 công ty này rất khắng khít và cho phép những sự xuất hiện như vậy.

Cơ hội thể hiện bản thân và kiếm tiền

Tiền bạc chắc chắn là động lực chính để Sadulaev gia nhập RAF. Giá trị hợp đồng chưa được tiết lộ chính thức, nhưng rõ ràng là những võ sĩ ngôi sao như Michael Chandler, đã thi đấu ở đó vào cuối mùa Thu, không hề được trả một khoản tiền ít ỏi mà là rất - rất nhiều tiền.

Cũng có thông tin cho rằng các hợp đồng bao gồm các khoản thanh toán bổ sung cho mỗi trận đấu và chiến thắng, các khoản tiền thưởng khác nhau và cả doanh thu tài trợ. Để sớm thu hồi vốn, giải đấu đang được quảng bá và phát sóng trên các kênh truyền hình Mỹ.

Ban quản lý của RAF đã tuyên bố mục tiêu biến đấu vật thành một sản phẩm chính thống đậm chất Mỹ, hướng đến thị trường đại chúng trên tất cả các bang của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc giải trí cho người xem (đây là giá trị quan trọng nhất của thể thao ở nước Mỹ).

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Sportaran, Sadulaev sẽ nhận được mức lương 100 ngàn USD cho mỗi trận đấu và 100 ngàn USD cho mỗi trận thắng. Thu nhập này gấp gần 4 lần so với số tiền thưởng mà Sadulaev nhận được từ việc giành HCV Olympic (khoảng 4 triệu RUB).

Khi biết tin, Chủ tịch LĐ Đấu vật Nga - Mikhail Mamiashvili - phản ứng tiêu cực ở trong cuộc phỏng vấn với Sport24. Ông gọi đó là tin buồn và bình luận về khía cạnh tài chính: “Ở một nơi họ trả bạn 1 RUB , ở nơi khác thì 5 RUB. Rõ ràng, nếu bạn nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ, bạn có thể đến nơi có 5 RUB”.

Nhưng sự nghiệp của một VĐV rất ngắn, đấu vật không phải là môn thể thao mà các VĐV có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Nó không phải là NBA, NFL hay NHL, không phải golf, bóng đá hay quần vợt, chắc chắn không phải là UFC. Abdulrashid đã nhiều lần vô địch - chuyện này không có nghĩa anh sẽ không bao giờ thi đấu tại Giải vô địch thế giới, hay Olympic.

Nhà quảng bá nổi tiếng người Nga - Vladimir Khryunov - không thấy có gì sai với quyết định này: “Tất cả là về thị trường. Rõ ràng, RAF có thị trường bán bản quyền truyền hình. Xét cho cùng, đó là một thực thể thương mại. Họ có lẽ biết cách kiếm tiền từ việc đó. Tuy nhiên, tôi ủng hộ LĐ ở chỗ các VĐV nên phối hợp các quyết định hợp đồng với LĐ”.

“Đồng thời, việc họ có một nơi để thi đấu là điều tốt. Nói về Sadulaev, đã bao nhiêu lần anh ấy bị từ chối tham gia các giải đấu quốc tế? Nhưng ở đây, ít nhất, anh ấy có cơ hội thể hiện tài năng và kiếm tiền”, ông Khryunov chia sẻ thoải mái với lại Sport24.

Đ.Hg.